KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قىتايدا جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن جەدەل ارەكەت ەتۋ رەجيمى ەنگىزىلدى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ سەيسمولوگيالىق باسقارماسى دۇيسەنبىدە سىچۋان پروۆينسياسىنىڭ (وڭتۇستىك- باتىس قىتاي) يبين قالالىق وكرۋگىنىڭ گاوچيان وكرۋگىندە 5,5 بالدىق جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن 3-دەڭگەيدەگى جەدەل ارەكەت ەتۋ رەجيمىن ەنگىزدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.

    в
    فوتو: hurriyet.com.tr

    قىتايدىڭ سەيسمولوگيالىق جەلىلەر ورتالىعىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، جەر سىلكىنىسى 29-ماۋسىمدا بەيجىڭ ۋاقىتى بويىنشا 00:12-دە بولعان.

    ەپيسەنتر كوورديناتتارى سولتۇستىك ەندىك بويىنشا 28,50 گرادۋس جانە شىعىس بويلىق بويىنشا 104,69 گرادۋس بولاتىن نۇكتەدە تىركەلدى. گيپوسەنتر 6 ك م تەرەڭدىكتە جاتتى.

    قىتايدا توتەنشە جاعدايلاردى جويۋدىڭ ءتورت دەڭگەيلى جۇيەسى بار، ونىڭ 1-دەڭگەيى ەڭ جوعارىسى.

    ايتا كەتەيىك، ۆەنەسۋەلادا 24-ماۋسىمدا بولعان جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 1430 عا جەتتى.

    كولۋمبيالىق قۇتقارۋشىلار ۆەنەسۋەلادا ءۇيىندى استىنان 11 جاستاعى بالانى 70 ساعاتتان كەيىن امان الىپ شىقتى. بۇل تۋرالى كولۋمبيانىڭ قورعانىس مينيسترلىگى حابارلادى.

    الەم
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور