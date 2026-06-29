قىتايدا جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن جەدەل ارەكەت ەتۋ رەجيمى ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ سەيسمولوگيالىق باسقارماسى دۇيسەنبىدە سىچۋان پروۆينسياسىنىڭ (وڭتۇستىك- باتىس قىتاي) يبين قالالىق وكرۋگىنىڭ گاوچيان وكرۋگىندە 5,5 بالدىق جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن 3-دەڭگەيدەگى جەدەل ارەكەت ەتۋ رەجيمىن ەنگىزدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قىتايدىڭ سەيسمولوگيالىق جەلىلەر ورتالىعىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، جەر سىلكىنىسى 29-ماۋسىمدا بەيجىڭ ۋاقىتى بويىنشا 00:12-دە بولعان.
ەپيسەنتر كوورديناتتارى سولتۇستىك ەندىك بويىنشا 28,50 گرادۋس جانە شىعىس بويلىق بويىنشا 104,69 گرادۋس بولاتىن نۇكتەدە تىركەلدى. گيپوسەنتر 6 ك م تەرەڭدىكتە جاتتى.
قىتايدا توتەنشە جاعدايلاردى جويۋدىڭ ءتورت دەڭگەيلى جۇيەسى بار، ونىڭ 1-دەڭگەيى ەڭ جوعارىسى.
ايتا كەتەيىك، ۆەنەسۋەلادا 24-ماۋسىمدا بولعان جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 1430 عا جەتتى.
كولۋمبيالىق قۇتقارۋشىلار ۆەنەسۋەلادا ءۇيىندى استىنان 11 جاستاعى بالانى 70 ساعاتتان كەيىن امان الىپ شىقتى. بۇل تۋرالى كولۋمبيانىڭ قورعانىس مينيسترلىگى حابارلادى.