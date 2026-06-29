قىتايدا جەر سىلكىنىسىنەن 13 ادام زارداپ شەكتى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى سىچۋان پروۆينسياسىنداعى يبين قالاسىنىڭ اكىمشىلىك باعىنىستى گاوچيان ۋەزىندە 5,5 بالدىق جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار تۋرالى حابارلاما كەلىپ تۇسكەن جوق، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
يبين قالاسى جەر سىلكىنىسىنەن زارداپ شەككەندەرگە كومەك كورسەتۋ شتابىنىڭ مالىمەتىنشە، ون ءۇش ادام جەڭىل جاراقات الدى، ال 196 ادام ەۆاكۋاتسيالانىپ، ۋاقىتشا پۋنكتەرگە ورنالاستىرىلدى.
ەسكە سالساق، جەر سىلكىنىسى 29-ماۋسىمدا بەيجىڭ ۋاقىتى بويىنشا 00:12-دە بولعان.
قىتايدىڭ سەيسمولوگيالىق باسقارماسى دۇيسەنبىدە سىچۋان پروۆينسياسىنىڭ (وڭتۇستىك- باتىس قىتاي) يبين قالالىق وكرۋگىنىڭ گاوچيان وكرۋگىندە 5,5 بالدىق جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن 3-دەڭگەيدەگى جەدەل ارەكەت ەتۋ رەجيمىن ەنگىزدى.