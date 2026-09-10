قىتايدا جۇك كەمەسى ورتەنىپ، 25 ادام قازا تاپتى
استانا. قازاقپارات – 10-قىركۇيەك كۇنى ساعات 11:15 شاماسىندا قىتايدىڭ شاندۇڭ پروۆينتسياسىنىڭ شيڭداۋ قالاسىنداعى بەيحاي كەمە جاساۋ كومپانياسىندا جوندەۋدەن ءوتىپ جاتقان شەتەلدىك جۇك كەمەسىنەن ءورت شىعىپ، 25 ادام قازا بولدى، بۇل تۋرالى Lianhe Zaobao حابارلادى.
توتەنشە جاعداي قىزمەتىنىڭ جەدەل كومەگى ناتيجەسىندە ءورت شامامەن ساعات 14:30 دا ءسوندىرىلدى.
اقپاراتقا سايكەس، ءورت شىققان كەزدە كەمەدە 42 ادام بولعان. ولاردىڭ 12 ءسى امان-ەسەن سىتىلىپ شىققان، بەسەۋى دەنەسىن كۇيىك شالىپ، اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن. ساعات 20:00 دەگى مالىمەت بويىنشا، كەمەدەن 25 ادامنىڭ دەنەسى تابىلعان.
ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارىن شۇعىل جۇرگىزىپ، اپات سالدارىن جويۋ، زارداپ شەككەندەرگە قاجەتتى كومەك كورسەتۋ جۇمىستارىن ءتيىستى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرۋ، سونداي-اق اپاتتىڭ سەبەپتەرىن مۇمكىندىگىنشە جەدەل انىقتاۋ جونىندە تاپسىرما بەردى.
وقيعا ورنىنان تۇسىرىلگەن فوتوسۋرەتتەردەن «Ocean Melody» اتتى وسى ءىرى كەمەنىڭ زاۋىت اۋماعىندا تۇرعانىن كورۋگە بولادى.
كەمە قوزعالىسىن باقىلاۋعا ارنالعان MarineTraffic سايتىنىڭ مالىمەتىنشە، «Ocean Melody» - ۇزىندىعى 190 مەتر، ليبەريا تۋى ىلىنگەن جۇك كەمەسى.
باسىلىمنىڭ جازۋىنشا، LSEG دەرەكتەرىنە سايكەس، كەمە 31-تامىزدا بەيحاي زاۋىتىنا تۇمسىق تىرەگەن.
ايتا كەتەيىك، قىتاي 2030-جىلعا دەيىن جەر مەن اي اراسىندا حالىقارالىق سپۋتنيكتىك جەلى قۇرۋدى كوزدەيتىن Cislunar CubeSat Constellation عىلىمي باعدارلاماسىن ىسكە قوستى.