قىتايدا جاستار اراسىنداعى جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى سوڭعى 11 ايداعى ەڭ تومەنگى كورسەتكىشكە ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ ۇلتتىق ستاتيستيكا باسقارماسى جاريالاعان مالىمەتكە سايكەس، 2026-جىلعى مامىردا 16-24 جاس ارالىعىنداعى جاستار اراسىنداعى جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى 15,6 پايىزدى قۇراپ، سوڭعى 11 ايداعى ەڭ تومەنگى كورسەتكىشكە جەتتى.
مامىر ايىندا قىتايداعى قالالىق جەرلەردەگى جالپى زەرتتەلەتىن جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى 5,1 پايىز بولدى.
25-29 جاس ارالىعىنداعى ازاماتتار اراسىنداعى جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى 7,2 پايىزدى، ال 30-59 جاس ارالىعىنداعى ەڭبەككە قابىلەتتى حالىق اراسىندا 4,1 پايىزدى قۇرادى.
ەسكە سالساق، قىتايدا جاستار اراسىنداعى جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى 2023-جىلعى ماۋسىمدا 21,3 پايىزعا جەتكەن بولاتىن. كەيىن ستاتيستيكالىق ادىستەمە جاڭارتىلىپ، 2023-جىلدىڭ جەلتوقسانىنان باستاپ كورسەتكىش ستۋدەنتتەردى ەسەپكە الماستان جاريالانىپ كەلەدى.