قىتايدا جاساندى ينتەللەكت ماماندارىنا سۇرانىس 50 پايىزعا ارتتى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا جاساندى ينتەللەكت بويىنشا مامانداندىرىلعان ۋنيۆەرسيتەت تۇلەكتەرىنە سۇرانىس بيىلعى جىلدىڭ العاشقى بەس ايىندا 47,3 پايىزعا ءوستى، دەپ حابارلايدى China Daily.
Maimai پلاتفورماسىنىڭ ەسەبىنە سايكەس، جۇمىس جارمەڭكەلەرىندەگى سۇرانىسقا بايلانىستى تۇلەكتەر ءۇشىن ج ي-گە قاتىستى قىزمەت ۇلەسى جىل ىشىندە 26,41 پايىزدان 37,56 پايىزعا دەيىن ءوستى. قازىر جاس ماماندارعا ۇسىنىلاتىن ون جۇمىس ورنىنىڭ تورتەۋى جي داعدىلارىن تالاپ ەتەدى.
تەحنولوگيالىق الىپ Alibaba كومپانياسىنىڭ HR وكىلى اعىمداعى ماۋسىمنىڭ نەگىزگى ءۇردىسى ج ي ماماندارىنا سۇرانىستىڭ كۇرت ءوسۋى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- تۇلەكتەرگە ارنالعان بوس ورىنداردىڭ 80 پايىزدان استامى قازىر ج ي-گە قاتىستى. بۇعان ءىرى كولەمدى تىلدىك مودەلدەر، مۋلتيمودالدى ج ي، ج ي ينفراقۇرىلىمى سياقتى وزىق سالالار كىرەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى HR مامانى.
Maimai ەسەبىندە جۇمىس بەرۋشىلەر نەگىزىنەن ماگيستر دارەجەسى بار مامانداردى ىزدەيتىنى كورسەتىلگەن. جاساندى ينتەللەكت اگەنتتەرىن ازىرلەۋ، ماشينالىق وقىتۋ جانە مۋلتيمودالدى جاساندى ينتەللەكت تە ەڭ سۇرانىسقا يە قۇزىرەتتىلىكتەردىڭ قاتارىنا كىردى.
Zhaopin.com پلاتفورماسىنىڭ دەرەكتەرى جاساندى ينتەللەكت ماماندارىنا دەگەن سۇرانىستىڭ سيفرلىق ەكونوميكادان الدەقايدا اسىپ تۇسكەنىن كورسەتەدى. جىلدىڭ العاشقى بەس ايىندا جاس جاساندى ينتەللەكت ينجەنەرلەرى ءۇشىن بوس ورىنداردىڭ بەستەن ءبىرى (%21) جوعارى تەحنولوگيالىق جابدىقتار مەن اقىلدى ءوندىرىس سالاسىندا بولدى.
- جاساندى ينتەللەكت ەندى باعدارلامالىق جاساقتاما نەمەسە ميكروچيپتەردى ازىرلەۋمەن شەكتەلمەيدى. تەحنولوگيا ونەركاسىپتە كەڭىنەن ەنگىزىلىپ، بۇكىل ءوندىرىس تىزبەگىنىڭ نەگىزىنە اينالىپ كەلەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى پلاتفورما وكىلى.
بۇعان دەيىن قىتايدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا ج ي سۇرانىس وتە جوعارى ماماندىقتاردىڭ بىرىنە اينالعانىن حابارلاعان ەدىك.