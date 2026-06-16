KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قىتايدا نازىم قىزايباي وليمپيادا جۇلدەگەرىن جەڭدى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا الەم كۋبوگىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى ءوتىپ جاتىر، - دەپ حابارلايدى ق ب ف.

    Назым Қызайбай бокстан әлем кубогын сәтті бастады
    Фото: Қазақстан ҰОК

    3 دۇركىن الەم چەمپيونى، 54 كەلىگە كوتەرىلگەن نازىم قىزايباي 1/8 فينالدا وسى سالماقتاعى باستى فاۆوريتتەردىڭ ءبىرى، پاريج وليمپياداسىنىڭ قولا جۇلدەگەرى يم ە دجيمەن (وڭتۇستىك كورەيا) كەزدەستى.

    وتانداسىمىز 3 راۋندتا دا باسىمدىق تانىتىپ، 4:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ءساناتالى تولتايەۆ پەن تيمۋر نۇرسەيىتوۆ قارسىلاستارىن ويسىراتا جەڭدى.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور