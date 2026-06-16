قىتايدا نازىم قىزايباي وليمپيادا جۇلدەگەرىن جەڭدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ گۋيان قالاسىندا الەم كۋبوگىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى ءوتىپ جاتىر، - دەپ حابارلايدى ق ب ف.
3 دۇركىن الەم چەمپيونى، 54 كەلىگە كوتەرىلگەن نازىم قىزايباي 1/8 فينالدا وسى سالماقتاعى باستى فاۆوريتتەردىڭ ءبىرى، پاريج وليمپياداسىنىڭ قولا جۇلدەگەرى يم ە دجيمەن (وڭتۇستىك كورەيا) كەزدەستى.
وتانداسىمىز 3 راۋندتا دا باسىمدىق تانىتىپ، 4:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ءساناتالى تولتايەۆ پەن تيمۋر نۇرسەيىتوۆ قارسىلاستارىن ويسىراتا جەڭدى.