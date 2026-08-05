KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قىتايدا ماگنيتۋداسى 4,1 بولاتىن جەر سىلكىنىسى تىركەلدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق سەيسمولوگتار قىتاي اۋماعىندا ماگنيتۋداسى 4,1 بولاتىن جەر سىلكىنىسىن تىركەدى، دەپ حابارلايدى قازاقستان ۇلتتىق دەرەكتەر ورتالىعى.

    Землетрясение в Китае
    فوتو: قازاقستان ۇلتتىق دەرەكتەر ورتالىعى

    جەدەل مالىمەتكە سايكەس، جەر سىلكىنىسى 2026 -جىلعى 5-تامىزدا استانا ۋاقىتىمەن ساعات 03:43-تە (4-تامىزدا گرينۆيچ ۋاقىتى بويىنشا 22:43) قىتاي اۋماعىندا بولعان.

    جەر سىلكىنىسىنىڭ ەپيسەنترى 41,19 گرادۋس سولتۇستىك ەندىك پەن 78,47 گرادۋس شىعىس بويلىقتا ورنالاسقان. ماگنيتۋداسى - mb=4,1، ەنەرگەتيكالىق كلاسى - K=9,4.

    الەم
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور