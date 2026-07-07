قىتايدا داۋىل مەن تورنادو سالدارىنان 11 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM – قىتايدىڭ ورتالىعىنداعى حۋبەي پروۆينتسياسىندا كۇشتى داۋىل مەن تورنادو سالدارىنان 11 ادام قازا تاپتى.
شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، حۋبەي پروۆينتسياسىنداعى حۋانشي، حۋانگان، ەچجوۋ جانە سياننين قالالارىندا نوسەرلى داۋىل مەن ەكپىندى جەل سوققان.
كەيبىر اۋدانداردا جەلدىڭ جىلدامدىعى ساعاتىنا 140 شاقىرىمعا دەيىن جەتكەن. جەكەلەگەن ەلدى مەكەندەردە تورنادو تىركەلدى.
بيلىك مالىمەتىنشە، قولايسىز اۋا رايىنىڭ سالدارىنان وڭىردە 22 عيمارات تولىق قيراپ، تاعى 4855 نىسان ءتۇرلى دەڭگەيدە زاقىمدانعان.
تابيعي اپاتتان پروۆينتسيانىڭ ءارتۇرلى اۋدانىندا 11 ادام قازا تاۋىپ، 331 ادام جاراقات الدى.
قازىر وڭىردە اۋقىمدى ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جانە گۋمانيتارلىق جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. سونداي-اق بيلىك قايتالاما اپاتتاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن قاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتكەنىن مالىمدەدى.
سونىمەن قاتار قىتايدىڭ سولتۇستىك-باتىسىنداعى گانسۋ پروۆينتسياسىنىڭ لۋننان قالاسىنا قاراستى نانحە كەنتىندەگى اۋىلدا تاڭەرتەڭ كوشكىن ءجۇردى.
كوشكىن استىندا قالعان 33 ادامنىڭ 17 ءسى قۇتقارىلدى. ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
بيلىك زارداپ شەككەن اۋىلدىڭ تۇرعىندارىن قاۋىپسىز ايماقتارعا ەۆاكۋاتسيالادى.