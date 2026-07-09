قىتايدا اياق كيىم فابريكاسىنداعى ورتتەن 28 ادام قازا تاپتى
استانا. قازاقپارات - قىتايدىڭ فۋجيان پروۆينتسياسى تسيۋانچجوۋ قالاسىنا قاراستى جينجياڭ ۋەزدىك قالاسىنداعى اياق كيىم فابريكاسىندا بولعان ءورت سالدارىنان 28 ادام قازا تاپتى.
قىتايلىق ب ا ق- تاردىڭ حابارلاۋىنشا، وقيعا 9-شىلدە كۇنى تۇسكى ۋاقىتتا بولعان. ءورت جينجياڭ قالاسىنىڭ جيانتوۋ اۋىلىندا ورنالاسقان «حۋەيتەن اياق كيىم ءوندىرىسى» كومپانياسىنىڭ عيماراتىندا شىققان.
جينجياڭ قالاسىنىڭ ءورت ءسوندىرۋ-قۇتقارۋ قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، توتەنشە جاعداي تۋرالى حابارلاما ساعات 12:04 تە تۇسكەن. ءورت ورنىنا 183 قۇتقارۋشى مەن 35 ارنايى تەحنيكا جىبەرىلگەن.
وقيعا ورنىنان تاراعان بەينەجازبالاردا عيماراتتىڭ جوعارعى بولىگىنەن قويۋ قارا ءتۇتىن شىعىپ، جالىننىڭ كۇشەيگەنى كورىنەدى.
قۇتقارۋ جۇمىستارىنا تىكۇشاقتار دا تارتىلعان. جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 17:40 شاماسىندا ءورت نەگىزىنەن سوندىرىلگەن. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، ءورت عيماراتتىڭ ءبىرىنشى قاباتىنان باستالعان.
قىتايدىڭ CCTV تەلەارناسى ءورت سالدارىنان ادام شىعىنى بولعانىن راستادى. كەيىنىرەك جەرگىلىكتى ورگاندار اپات قۇرباندارىنىڭ سانى 28 گە جەتكەنىن حابارلادى.
شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ جازۋىنشا، وقيعادان كەيىن ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ جاعدايعا ايرىقشا نازار اۋدارىپ، ءتيىستى تاپسىرمالار بەرگەن. ول زارداپ شەككەندەردى ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارىن بارىنشا ءتيىمدى جۇرگىزۋ، قازا تاپقانداردىڭ تۋىستارىنا كومەك كورسەتۋ، سونداي-اق اپاتتىڭ سەبەپتەرىن جەدەل انىقتاپ، جاۋاپتى تۇلعالاردى زاڭ اياسىندا قاتاڭ جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ قاجەتتىگىن اتاپ وتكەن.
بۇعان دەيىن قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى گۋانسي-چجۋان اۆتونوميالىق اۋدانىنداعى سۋ تاسقىنىنان 39 ادام قازا تاپقانى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.