قىتايدا اياق كيىم فابريكاسىندا ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى اياقتالدى
استانا. KAZINFORM - جۇما كۇنى قىتايدىڭ شىعىسىنداعى فۋجيان پروۆينسياسىنىڭ جينجياڭ قالاسىنداعى اياق كيىم فابريكاسىندا بولعان ورتتەن كەيىن ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى اياقتالدى. وقيعا سالدارىنان 28 ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
جەرگىلىكتى بيلىكتىڭ دەرەگىنە سايكەس، ءورت 9-شىلدەدە چەنداي كەنتىنىڭ جيانتوۋ اۋىلىندا ورنالاسقان Huiteng Shoes Co.، Ltd. كومپانياسىنىڭ فابريكاسىندا شىققان.
ءورت تۇتانعان ساتتە كاسىپورىندا 237 جۇمىسشى جانە جەتكىزۋ قىزمەتىنىڭ ەكى قىزمەتكەرى بولعان.
جالپى سانى 213 ادام ەۆاكۋاتسيالاندى. الايدا ولاردىڭ ەكەۋى دارىگەرلەردىڭ بارلىق كۇش-جىگەرىنە قاراماستان، اۋرۋحانادا كوز جۇمدى.
سونىمەن قاتار ءىز-ءتۇزسىز جوعالعاندار قاتارىندا بولعان 26 ادامنىڭ قازا تاپقانى راستالدى.
بۇعان دەيىن ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ قىتايدىڭ شىعىسىنداعى اياق كيىم فابريكاسىنداعى ورتتەن كەيىن ىزدەستىرۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە بار كۇشتى جۇمىلدىرۋعا شاقىرعانى حابارلاندى.