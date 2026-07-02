قىتايدا ماراپاتقا يە بولعان قازاق دارىگەر تۋرالى نە بەلگىلى؟
استانا. KAZINFORM - ۇلتى قازاق دارىگەر ۋحاس سۇلەيمەن قىتايدىڭ ەڭ جوعارى پارتيالىق ماراپاتى - «1-شىلدە» وردەنىمەن ماراپاتتالدى. ماراپاتتاۋ راسىمىنە ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ قاتىستى.
دارىگەردىڭ ءومىر جولىنا قاتىستى تىڭ دەرەك جاريالاندى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.
ماراپات قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ 105 جىلدىعىنا ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شارادا تابىستالعان.
قىتايلىق ب ا ق مالىمەتىنشە، دارىگەر - «1-شىلدە» وردەنىمەن ماراپاتتالعان العاشقى قازاق.
ۋحاس سۇلەيمەن ەڭبەك جولىن 1975-جىلى مەديتسينالىق ۋچيليشەنى بىتىرگەننەن كەيىن باستاعان. ول قىتايدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىندە جۇمىس ىستەپ، ۇزاق جىل بويى ءدۇربۇلجىڭ ۋەزىنىڭ (تارباعاتاي) شاۋەشەك اۋداندىق اۋرۋحاناسىنىڭ ىشكى اۋرۋلار ءبولىمى باس دارىگەرىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقارعان.
دارىگەر ءوز ەركىمەن شىڭجاڭداعى شالعاي جايىلىمدىق ايماقتارعا اتتانىپ، ونداعان جىل بويى ناۋقاستارعا اتپەن بارعان. اپتاپ ىستىق پەن قاقاعان ايازعا قاراماستان جايلاۋ مەن كيىز ۇيلەردى ارالاپ، جەرگىلىكتى حالىققا مەديتسينالىق كومەك كورسەتكەن.
ۋحاس سۇلەيمەن شالعاي اۋىل تۇرعىندارىنا مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ بارىسىندا 200 مىڭ شاقىرىمنان اسا جول جۇرگەن. ول 100 مىڭنان اسا ناۋقاستى قابىلداپ، 3200 دەن اسا ءسابيدىڭ دۇنيەگە كەلۋىنە كومەكتەسكەن.
جەرگىلىكتى مالشىلار دارىگەردى «اق حالاتتى جاۋىنگەر، ات ۇستىندەگى دارىگەر» دەپ تە اتايدى.
ۋحاس سۇلەيمەن 2015-جىلى زەينەتكە شىققان، الايدا ماماندىعىن تاستاماعان. ول جەكە دەنساۋلىق كابينەتىن اشىپ، تۇرعىنداردى تەگىن قابىلداۋدى جالعاستىرعان. ءتىپتى شالعاي وڭىرلەردەگى ادامدارعا مەديتسينالىق كومەك كورسەتەتىن ەرىكتىلەر جوباسىن قۇرعان.