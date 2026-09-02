قىتايدا اكتەرلەر جۇمىسسىز قالدى، سەريالداردا جاساندى ينتەللەكت وينايدى
استانا. KAZINFORM - كينو جانە ونلاين-كونتەنت يندۋسترياسىندا ج ي قۇرالدارى اكتەرلەردى جاپپاي الماستىرۋدا. ميلليونداعان ادامنىڭ تابىس كوزىنە اينالعان سالادا سيفرلىق اكتەرلەر مەن جۇرگىزۋشىلەر الدەقايدا ارزان ەكەن.
2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا عانا Seedance 2.0 مودەلىنىڭ كومەگىمەن قىتايدا 128 مىڭ قىسقامەتراجدى سەريال شىعارىلعان.
Financial Times باسىلىمىنىڭ تالداۋىنا سۇيەنگەن Aikyn.kz جاساندى ينتەللەكتىڭ اكتەر مەن ونلاين-كونتەنت جاساۋشىلاردىڭ كاسىبىن قالاي وزگەرتكەنىن تۇسىندىرەدى.
قىتايداعى اكتەرلەر مەن ينتەرنەت-ينفليۋەنسەرلەرگە جاڭا باسەكەلەس پايدا بولدى. ByteDance كومپانياسىنىڭ Seedance 2.0 سەكىلدى قۋاتتى ج ي-مودەلدەرى ساپالى ۆيدەونى از ۋاقىتتا، تومەن شىعىنمەن جاساپ بەرەدى. ادام قاتىساتىن ءوندىرىستى بىرتىندەپ ىعىستىرىپ جاتىر.
بەيجىڭدە قىسقامەتراجدى فيلمدەرگە تۇسەتىن اكتەر ءارى پروديۋسەر گرەگ ۆوللنەر بۇرىن اپتاسىنا ءۇش ءتۇرلى جوباعا قاتىسقانىن ايتادى. الايدا Seedance 2.0 شىققاننان كەيىن جاعداي كۇرت وزگەرگەن.
«بيىل Seedance 2.0 شىققاننان كەيىن سيفرلىق تەحنولوگيالاردىڭ ۇستەمدىگى كۇشەيدى. سودان كەيىن ءبارى كەرى كەتتى»، - دەيدى ۆوللنەر. ونىڭ سوزىنشە، كوپتەگەن ارىپتەستەرى سۇيىكتى كاسىبىن تاستاپ، باسقا جۇمىس ىزدەۋگە ءماجبۇر بولعان.
وزگەرىستىڭ اۋقىمىن ستاتيستيكا دا كورسەتەدى. DataEye دەرەگىنشە، مامىردا ByteDance-قا تيەسىلى Douyin پلاتفورماسىنداعى ەڭ تانىمال 100 انيماتسيالىق سەريالدىڭ 89 ى جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن جاسالعان. قىتايدىڭ ينتەرنەت-حابار تاراتۋ قىزمەتتەرى قاۋىمداستىعىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا عانا ەلدە 128 مىڭ قىسقامەتراجدى سەريال شىعارىلعان. بۇل الدىڭعى جىلدىڭ تولىق كورسەتكىشىنەن ءۇش ەسەدەن استام كوپ. ونىڭ %95 ى ج ي كومەگىمەن ازىرلەنگەن.
بۇنىڭ كرەاتيۆتى ەڭبەك نارىعىنا ىقپالى ايتارلىقتاي بولماقشى. بەيجىڭ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ۇلتتىق دامۋ مەكتەبىنىڭ ەسەبىنە سايكەس، قىسقامەتراجدى سەريالدار يندۋسترياسىندا 690 مىڭ ادام جۇمىس ىستەيدى. 15 ميلليون ادام تىكەلەي ەفير جۇرگىزۋدى نەگىزگى كاسىبى رەتىندە كورسەتكەن.
ج ي ەكونوميكالىق جاعىنان دا ادام ەڭبەگىنەن الدەقايدا ءتيىمدى بولىپ وتىر. بۇرىن 3-5 مينۋتتىق درامالىق كونتەنتتى بەس ادام ءۇش ايدا دايىنداسا، قازىر ءبىر مامان ونى نەبارى 1-2 كۇندە جاساي الادى. بۇنداي ءوندىرىستىڭ ءبىر مينۋتىنا ورتا ەسەپپەن 90-120 دوللار جۇمسالادى. بۇل ادام اكتەرلەرمەن جاسالعان كونتەنت قۇنىنىڭ 10 پايىزىنا عانا تەڭ.
وسىنداي وزگەرىستەر ەلەكتروندى ساۋداعا دا جەتتى. ج ي جاساعان سيفرلىق جۇرگىزۋشىلەر تاۋلىك بويى تاۋار ساتادى، ولاردىڭ شىعىنى ادام جۇرگىزۋشىنىڭ قۇنىنان 10 ەسە ارزان. ناۋرىزداعى دەرەك بويىنشا، JD.com پلاتفورماسىنىڭ سيفرلىق جۇرگىزۋشىلەرىن 70 مىڭنان استام ساتۋشى پايدالانعان. ال بەلگىلى ستريمەر لو يۋنحاونىڭ سيفرلىق كوشىرمەسى نەبارى جەتى ساعاتتا 7,7 ميلليون دوللار كولەمىندە ساۋدا جاساپ، ءبىرقاتار تاۋار ساناتىندا ادامنان دا جوعارى ناتيجە كورسەتكەن.
بۇل ءۇردىس ەڭبەك قۇقىعىنا قاتىستى جاڭا داۋلار تۋعىزۋدا. كەيبىر اكتەرلەردەن جۇمىستان كەتپەي تۇرىپ ءوز كەلبەتى، داۋىسى مەن ورىنداۋ مانەرىن ج ي جۇيەسىنە بەرۋگە كەلىسىم سۇرالادى. بالالارعا ارنالعان تانىمال باعدارلامانىڭ جۇرگىزۋشىسى ءوز سيفرلىق كوشىرمەسىن جاساۋعا كەلىسۋىنە نەمەسە كومپانيانىڭ باسقا اكتەر تابۋىنا كونۋ تالابىنا تاپ بولعانىن ايتادى.
قىتاي زاڭگەرلەرىنىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى 2-3 جىلدا جاساندى ينتەللەكتپەن بايلانىستى ەڭبەك داۋلارى ايتارلىقتاي كوبەيگەن. حاڭجوۋداعى وسىنداي العاشقى ىستەردىڭ بىرىندە سوت ج ي الماستىردى دەگەن قىزمەتكەرگە كومپانيادان جوعارى وتەماقى تولەۋدى مىندەتتەگەن. بۇل تەحنولوگيالىق وزگەرىستەرمەن قاتار ادامنىڭ بەينەسى، داۋىسى مەن كاسىبي ەڭبەگىنە قاتىستى قۇقىقتاردى قورعاۋ ماسەلەسىن دە كۇن تارتىبىنە شىعارا باستادى.