قىتايدا 2,2 ميلليارد يۋان پارا العان شەنەۋنىك ءولىم جازاسىنا كەسىلدى
استانا. قازاقپارات - قىتاي سوتى 2,2 ميلليارد يۋان نەمەسە شامامەن $323,8 ميلليون كولەمىندە پارا العان نانجيڭ ەكونوميكالىق ايماعىنىڭ بۇرىنعى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى يان يۋلينگە ءولىم جازاسىن تاعايىندادى.
بۇل تۋرالى South China Morning Post جازدى، دەپ حابارلايدى Politico.kz.
جياڭسۋ پروۆينسياسىندا شىققان سوت ۇكىمىنە سايكەس شەنەۋنىكتىڭ جەمقورلىق ارەكەتتەرى 1993 -جىلدان 2023 -جىلعا دەيىن جالعاسقان. ول 30 جىل بويى ءوز لاۋازىمىن اسىرا پايدالانىپ، قۇرىلىس كەلىسىمشارتتارىن بەكىتۋ مەن جەر تەلىمدەرىن بەرۋ ارقىلى زاڭسىز تابىس تاۋىپ كەلگەن. بۇدان بولەك مەملەكەت قارجىسىن جىمقىرىپ، اقشا جىلىستاتقان دەگەن ايىپتار دالەلدەندى. ەندى ونىڭ بارلىق دۇنيە-مۇلكى مەملەكەت پايداسىنا تاركىلەنىپ، ءوزى ءومىر بويىنا ساياسي قۇقىقتارىنان ايىرىلادى.
يان يۋلين تەرگەۋ بارىسىندا باسقا دا قىلمىستاردى اشۋعا كومەكتەسىپ، سوتتا كىناسىن تولىق مويىنداعان. الايدا سوت ونىڭ ارەكەتتەرىنە ەشقانداي جەڭىلدىك جاساۋعا بولمايدى دەپ شەشتى.
سوت مالىمدەمەسىندە پارانىڭ اسا ءىرى كولەمى، قىلمىستىڭ اۋىرلىعى جانە مەملەكەتكە كەلتىرىلگەن وراسان زور شىعىن وعان كەشىرىممەن قاراۋعا مۇمكىندىك بەرمەيتىنى ايتىلعان.
قىتايدا ەكونوميكالىق قىلمىستار ءۇشىن ءولىم جازاسى وتە سيرەك قولدانىلاتىنىنا قاراماستان، سوڭعى جىلدارى ءىرى كولەمدە پارا العان بىرنەشە شەنەۋنىككە وسىنداي قاتاڭ جازا كەسىلگەن. ماسەلەن 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا 3 ميلليارد يۋان جىمقىرعان لي جيانپينگە، ال 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا 1,1 ميلليارد يۋان پارا العان باي تيانحۋەيگە قاتىستى ءولىم جازاسى ورىندالدى.
ەسكە سالايىق، وسىعان دەيىن قىتايدا $19 ميلليون پارا العان تاعى ءبىر شەنەۋنىككە قاتىستى تۋرا وسىنداي ۇكىم شىققان بولاتىن.