قىتايدا 2030-جىلعا قاراي 5G قوسىلىمدارى 1,7 ميللياردتان اسادى
استانا. KAZINFORM - قازىر قىتايعا الەمدەگى بەسىنشى بۋىن بايلانىس جەلىسى - 5G قوسىلىمدارىنىڭ 40 پايىزدان استامى تيەسىلى. ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، 2030-جىلعا قاراي ەلدەگى 5G جەلىسىنە قوسىلۋلار سانى 1,7 ميللياردتان اسادى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل تۋرالى سەيسەنبى كۇنى اشىلعان MWC Shanghai 2026 دۇنيەجۇزىلىك موبيلدى كونگرەسىندە جاريالانعان «قىتايدىڭ ءموبيلدى ەكونوميكاسى - 2026» بايانداماسىندا ايتىلدى.
حالىقارالىق ۇيالى بايلانىس وپەراتورلارى مەن جابدىق وندىرۋشىلەرى قاۋىمداستىعىنىڭ (GSMA) ەسەبىنە سايكەس، مۇنداي اۋقىم قىتايدىڭ 5G تەحنولوگياسىن قولدانۋدا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار وزىق موبيلدى جەلىلەردىڭ دامۋ باعىتىن ايقىنداۋدا دا كوشباسشى ەكەنىن كورسەتەدى.
باياندامادا اتاپ وتىلگەندەي، 5G جەلىلەرىنىڭ قامتۋ اۋماعى مەن وتكىزۋ قابىلەتى كەڭەيگەن سايىن سالاداعى باسىمدىق كوبىرەك پايدالانۋشىنى قوسۋدان جوعارى ءونىمدى، ينتەللەكتۋالدى ءارى سارالانعان قىزمەتتەردى دامىتۋعا اۋىسىپ كەلەدى.
بۇل ءۇردىس قىتايدىڭ ماتەريكتىك بولىگىندەگى 330 دان استام قالادا 5G- Advanced تەحنولوگياسىن كوممەرتسيالىق نەگىزدە ەنگىزۋ ارقىلى كورىنىس تاۋىپ وتىر. اتالعان تەحنولوگيا موبيلدى جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋعا، يممەرسيۆتى تۇتىنۋشىلىق سەرۆيستەردى كەڭىنەن قولدانۋعا، كاسىپورىنداردىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسياسىن جەدەلدەتۋگە جانە قوعامدىق ينفراقۇرىلىمدى نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قۇجاتتا كورسەتىلگەندەي، 2025-جىلى موبيلدى تەحنولوگيالار مەن قىزمەتتەر قىتايدىڭ جالپى ىشكى ءونىمىنىڭ شامامەن 7,2 پايىزىن قامتاماسىز ەتكەن. بۇل شامامەن 1,5 تريلليون ا ق ش دوللارىنا تەڭ.
ساراپشىلاردىڭ بولجامىنشا، 2030-جىلعا قاراي بۇل كورسەتكىش 2,1 تريلليون ا ق ش دوللارىنا جەتۋى مۇمكىن.
24-26-ماۋسىم ارالىعىندا ءوتىپ جاتقان شانحايداعى دۇنيەجۇزىلىك موبيلدى كونگرەسس ازياداعى كوممۋنيكاتسيا جانە تەحنولوگيا سالاسىنداعى ەڭ ءىرى ءارى ىقپالدى ءىس-شارالاردىڭ ءبىرى سانالادى. فورۋم بارىسىندا الەمنىڭ جەتەكشى كومپانيالارى مەن جاڭاشىل ماماندارى بولاشاقتاعى بايلانىس تەحنولوگيالارىنىڭ دامۋ باعىتتارى جونىندە پىكىر الماسادى.
بۇعان دەيىن قىتاي 9 جىلدان كەيىن العاش رەت سۋپەركومپيۋتەرلەردىڭ الەمدىك رەيتينگىندە كوش باستاعانىن جازعان بولاتىنبىز.