قىتايدا 1110 ميللياردەر بار: الەمدىك بايلىقتىڭ شوعىرلانۋى ازياعا ويىستى
استانا. قازاقپارات - HuRun Global Rich List اگەنتتىگى دۇنيەجۇزىندەگى باي ادامداردىڭ ەسەبىن شىعارىپ، ولاردىڭ قاي ەلدەردە تۇراتىنىن انىقتاپتى.
زەرتتەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2026-جىلى قىتاي ميللياردەرلەر سانى بويىنشا ا ق ش- تى باسىپ وزىپ، الەمدە ءبىرىنشى ورىنعا شىقتى. بۇل جاھاندىق بايلىق قۇرىلىمىنداعى ماڭىزدى وزگەرىستىڭ ايقىن كورىنىسىن بىلدىرەدى.
رەيتينگ مالىمەتىنە قاراساق، بۇگىندە كورشى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىندا 1110 ميللياردەر بار ەكەن. جانە ولاردىڭ باسىم بولىگى سوڭعى ون جىلدا پايدا بولعان جاڭا بيزنەس-ەليتا وكىلدەرى بولىپ وتىر. اگەنتتىك ساراپشىلارى مۇنى تەحنولوگيا، ونەركاسىپ جانە سيفرلىق ەكونوميكانىڭ قارقىندى دامۋىمەن بايلانىستىرادى. ەسەپكە سايكەس، قىتايلىق ميللياردەرلەردىڭ شامامەن 75 پايىزى ون جىل بۇرىن بۇل تىزىمدە بولماعان كورىنەدى
ال تىزىمدەگى ەيۋەكىنشى ورىنعا تۇسكەن امەريكا قۇراما شتاتتارىندا 1000 ميللياردەر تىركەلگەن. دەگەنمەن، بۇل ەل الەمدىك قارجى جۇيەسىنىڭ باستى ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. مۇندا نەگىزگى كاپيتال نارىقتارى مەن ءىرى تەحنولوگيالىق كومپانيالار شوعىرلانعان.
ءۇشىنشى ورىندا ءۇندىستان رەسپۋبليكاسى تۇر. بۇل ەلدە 308 ميللياردەر بار. بايلىقتىڭ ءوسىمى ىشكى نارىقتىڭ كەڭەيۋى، تەحنولوگيالىق سەكتوردىڭ دامۋى جانە وندىرىستىك الەۋەتتىڭ ارتۋىمەن تۇسىندىرىلەدى.
ەندى كارى قۇرلىقتاعى جاعدايعا كەلەيىك. ەۋروپاداعى بايلارى كوپ كوشباسشى ەل گەرمانيا ەكەن. مۇندا 171 ميللياردەر بار. ودان كەيىن ۇلىبريتانيا، 150 ميللياردەرمەن جانە شۆەيتساريا كونفەدەراتسياسى 114 باي ادامىمەن ماقتانا الادى. مۇنداعى شۆەيتساريا حالىق سانىنىڭ از بولعانىنا قاراماستان بايلىقتىڭ جوعارى كونتسەنتراتسياسىمەن ەرەكشەلەنەدى ەكەن.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل ءۇردىس جاھاندىق بايلىقتىڭ گەوگرافيالىق اۋىسۋىن كورسەتەدى. قىتاي مەن جالپى ازيا ەلدەرىنىڭ العا شىعۋى الەمدىك ەكونوميكانىڭ جاڭا قۇرىلىمىن قالىپتاستىرىپ وتىر.