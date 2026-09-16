قىتايدا 10,7 ميلليارد دوللارعا سالىنعان جاڭا كانال ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قىتايدا ەلدىڭ وڭتۇستىك-باتىس وڭىرلەرىنەن وڭتۇستىك-شىعىس ازيا ەلدەرىنە قىسقا كەمە جولى رەتىندە سالىنعان 134 شاقىرىم «پينلۋ» كانالى پايدالانۋعا بەرىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى Xinhua اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
سۋ جولى گۋانسي-چجۋان اۆتونوميالىق اۋدانىنىڭ اكىمشىلىك ورتالىعى ناننيندى بەيبۋ شىعاناعىمەن بايلانىستىرادى. وسىلايشا قىتايدىڭ ىشكى ايماقتارى حالىقارالىق كەمە جولدارىنا تىكەلەي قول جەتكىزىپ وتىر.
اشىلۋ كۇنى پورتتان جاڭا باعىت بويىنشا ۆەتنام مەن قىتايدىڭ حاينان ارالىنا العاشقى جۇك كەمەلەرى جولعا شىقتى.
- جاڭا سۋ جولى قىتايدىڭ وڭتۇستىك-باتىسى مەن اسەان ەلدەرى اراسىنداعى سۋ جولىن 560 شاقىرىمعا قىسقارتادى، لوگيستيكالىق شىعىنداردى 18-30 پايىزعا ازايتادى، - دەدى Guangxi Pinglu Canal Construction باس ينجەنەرى پان جيان.
سۋ ىعىستىرىمى 5000 تونناعا دەيىنگى كەمەلەردىڭ جۇرۋىنە ارنالعان كانالدىڭ قۇرىلىسى 2022-جىلى باستالعان. جوباعا جالپى 72,7 ميلليارد يۋان (شامامەن 10,75 ميلليارد دوللار) ينۆەستيتسيا سالىندى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، پينلۋ كانالى ەلدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى وزەن جانە تەڭىز جولدارىن قىتاي-ەۋروپا ءدالىزىنىڭ ەۋرازيا قۇرلىعىمەن وتەتىن بولىكتەرىمەن بىرىكتىرەدى، ايماقتىق ىنتىماقتاستىق پەن سىرتقى ساۋدا بايلانىستارىن نىعايتادى.
بۇعان دەيىن قىتايدا جۇك كەمەسى ورتەنىپ، 25 ادام قازا تاپقانىن جازدىق.