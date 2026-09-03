قىتايدا 100 مىڭ دوللار تۇراتىن «ۇشاتىن كىلەم» تانىستىرىلدى
استانا. قازاقپارات – قىتايلىق CoolFly كومپانياسى سىرتقى كورىنىسى «ۇشاتىن كىلەمگە» ۇقسايتىن Urban اتتى جەكە اۋە اپپاراتىن تانىستىردى. ەرەكشە قۇرىلعىدا پيلوت كابينادا نەمەسە ورىندىقتا وتىرمايدى - پلاتفورما ۇستىندە تىك تۇرىپ ۇشادى.
Urban ەلەكتر قوزعالتقىشتارىنىڭ كومەگىمەن تىك كوتەرىلىپ، تىك قونا الادى. ءوندىرۋشىنىڭ مالىمەتىنشە، اپپارات شامامەن 90 كەلىگە دەيىن سالماق كوتەرۋگە ەسەپتەلگەن.
قۇرىلعىنىڭ ەڭ جوعارى جىلدامدىعى ساعاتىنا 70 شاقىرىمعا جەتەدى. ءبىر رەت قۋاتتالعان كەزدە اۋادا شامامەن 11 مينۋتقا دەيىن ۇشا الادى.
اپپاراتتى باسقارۋ جۇيەسى دە ءداستۇرلى ۇشۋ قۇرالدارىنان وزگەشە. پيلوتقا كۇردەلى باسقارۋ تەتىكتەرىن مەڭگەرۋدىڭ قاجەتى جوق. Urban ادامنىڭ دەنە قيمىلى مەن قالپىنا قاراي ارەكەت ەتەدى، ال ەلەكتروندى جۇيە پلاتفورمانىڭ اۋاداعى تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتەدى.
كومپانيا وكىلدەرى اپپاراتتى اداممەن بىرگە سىناقتان وتكىزىپ ۇلگەرگەن. الداعى ۋاقىتتا ونى تۇتىنۋشىلارعا جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
Urban-نىڭ بولجامدى باعاسى شامامەن 100 مىڭ دوللاردى قۇرايدى. العاشقى تاپسىرىستاردى 2027 -جىلدان باستاپ جەتكىزۋ كوزدەلگەن.
ازىرلەۋشىلەر قۇرىلعىنى تەك ويىن-ساۋىق قۇرالى رەتىندە ەمەس، تۋريزمدە، اۋە موبيلدىلىگىندە جانە ارنايى مىندەتتەردى ورىنداۋدا قولدانۋعا بولاتىن اپپارات رەتىندە قاراستىرىپ وتىر.
سىرتقى بەينەسىنە بايلانىستى ونى «ۇشاتىن كىلەم» دەپ اتاعانىمەن، تەحنيكالىق تۇرعىدان Urban - تىك ۇشىپ-قوناتىن شاعىن ەلەكترلى پيلوتتىق اۋە اپپاراتى.