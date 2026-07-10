قىتاي زىمىراننىڭ ءبىرىنشى ساتىسىن العاش رەت ءساتتى قايتاردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قىتاي تاريحتا العاش رەت «چانچجەن-10ب» زىمىران تاسىمالداعىشىنىڭ ءبىرىنشى ساتىسىن جەرگە ءساتتى قايتاردى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
«چانچجەن-10ب» زىمىران تاسىمالداعىشى وسى جۇما كۇنى ەلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى حاينان پروۆينتسياسىنداعى ۆەنچان سپۋتنيكتىك ۇشىرۋ ورتالىعىنان ۇشىرىلدى. العاشقى ۇشۋ كەزىندە زىمىران تاسىمالداعىش جۇكتەمەسىن بەلگىلەنگەن وربيتاعا ورنالاستىردى.
ەكىنشى ساتىدان بولىنگەننەن كەيىن زىمىراننىڭ ءبىرىنشى ساتىسى جەرگە ورالىپ، تورمەن ۇستاپ الۋ جۇيەسى ارقىلى تەڭىز پلاتفورماسىندا «ۇستالدى». ءبىرىنشى ساتىداعى ۇشىرۋ جانە قالپىنا كەلتىرۋ وپەراتسيالارى ءساتتى ءوتتى.
بۇل ميسسيا قىتايدىڭ عارىشقا ۇشۋ تاريحىنداعى ءبىرىنشى ساتىنىڭ العاشقى ءساتتى ورالۋى جانە ەل ءۇشىن قايتا پايدالانۋعا بولاتىن زىمىران تەحنولوگياسىنداعى ۇلكەن جەتىستىك بولدى.
ايتا كەتەيىك، چانچجەن-10ب - قايتا پايدالانۋعا بولاتىن كوممەرتسيالىق سۇيىق وتىنمەن جۇمىس ىستەيتىن زىمىران تاسىمالداعىش. ونىڭ ۇزىندىعى شامامەن 63 مەتر، ديامەترى 5 مەتر، ۇشۋ كۇشى شامامەن 890 توننا، ال ۇشۋ سالماعى شامامەن 760 توننا. قايتا پايدالانۋعا بولاتىن كونفيگۋراتسياسىندا ول جەردىڭ تومەنگى وربيتاسىنا 16 توننا جۇك جەتكىزە الادى.
بۇعان دەيىن قىتاي ستراتەگيالىق زىمىراندى سۋاستى قايىعىنان سىناقتان وتكىزدى.