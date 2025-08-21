قىتاي زەينەتاقىنى مەرزىمىنەن بۇرىن شەشۋ نەگىزدەرىن كەڭەيتەدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا 1- قىركۇيەكتەن باستاپ جەكە زەينەتاقى شوتتارىنان قاراجاتتى مەرزىمىنەن بۇرىن الۋ نەگىزدەرىنىڭ ءتىزىمىن كەڭەيتەتىن جاڭا ەرەجەلەر كۇشىنە ەنەدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
ادام رەسۋرستارى جانە الەۋمەتتىك قامتاماسىز ەتۋ مينيسترلىگى باسقا ءتورت مەملەكەتتىك ورگانمەن بىرلەسىپ شىعارعان سيركۋلياردا جەكە زەينەتاقى جيناقتارىن ەلەۋلى مەديتسينالىق شىعىندار نەمەسە ۇزاق مەرزىمدى جۇمىسسىزدىق جاعدايىندا پايدالانۋعا بولاتىنى قاراستىرىلعان.
ازاماتتار قاراجاتتى وتكەن جىلى ءوزىنىڭ، جۇبايىنىڭ نەمەسە كامەلەتكە تولماعان بالالارىنىڭ ەمدەلۋگە جۇمساعان شىعىندارى ايماقتاعى ورتاشا جان باسىنا شاققانداعى تابىستان اسىپ كەتكەن جاعدايدا شەشىپ الۋعا قۇقىلى.
سونداي-اق ءوتىنىش بەرۋشى سوڭعى ەكى جىل ىشىندە كەمىندە 12 اي جۇمىسسىزدىق بويىنشا جاردەماقى العان نەمەسە قازىرگى ۋاقىتتا ەڭ تومەنگى الەۋمەتتىك تولەمدى الاتىن بولسا، اقشانى شەشىپ الۋعا رۇقسات ەتىلەدى.
بۇرىن جەكە زەينەتاقى جيناقتارى تەك زاڭدا بەلگىلەنگەن زەينەتكەرلىك جاسقا جەتكەندە، سونداي-اق ەڭبەككە قابىلەتتىلىگىن تولىق جوعالتقاندا نەمەسە شەتەلگە كوشكەن جاعدايدا عانا پايدالانىلۋى مۇمكىن بولاتىن.
ەسكە سالا كەتسەك، قىتايدا جەكە زەينەتاقى جيناقتاۋ جۇيەسى العاش رەت 2022 -جىلدىڭ قاراشاسىندا تاڭداۋلى قالالاردا پيلوتتىق رەجيمدە ىسكە قوسىلدى، ال 2024 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي ول بۇكىل ەلدە قولجەتىمدى بولدى.