قىتاي ينتەرنەت تەحنولوگيالارىن سىناۋعا ارنالعان جاڭا سپۋتنيك ۇشىردى
استانا. KAZINFORM - قىتاي 31-مامىر كۇنى سپۋتنيكتىك ينتەرنەت تەحنولوگيالارىن سىناۋعا جانە دامىتۋعا ارنالعان جاڭا تاجىريبەلىك سپۋتنيكتى وربيتاعا ءساتتى شىعاردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى سينحۋاعا سىلتەمە جاساپ.
سپۋتنيك قىتايدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى سىچۋان پروۆينتسياسىندا ورنالاسقان سيچان عارىش ايلاعىنان بەيجىڭ ۋاقىتىمەن ساعات 02:07 دە ۇشىرىلدى.
تاسىمالداۋشى زىمىران رەتىندە «چانچجەن-2D» قولدانىلدى.
سپۋتينيك بەلگىلەنگەن وربيتاعا ءساتتى جەتكىزىلدى.
ول نەگىزىنەن جاڭا تەحنولوگيالاردى سىناقتان وتكىزۋ جانە ولاردىڭ تيىمدىلىگىن تەكسەرۋ ءۇشىن پايدالانىلادى.
اتاپ ايتقاندا، جوبا ۇيالى تەلەفونداردى جەرسەرىكپەن تىكەلەي كەڭ جولاقتى بايلانىسقا قوسۋ مۇمكىندىگىن زەرتتەۋگە باعىتتالعان.
سونىمەن قاتار جەرۇستى جانە عارىشتىق بايلانىس جەلىلەرىن بىرىكتىرۋ تەحنولوگيالارى دا سىنالادى.
بۇل «چانچجەن» زىمىراندار سەرياسىنىڭ 646-ۇشىرىلىمى بولدى.
بۇعان دەيىن قىتاي 2026-جىلى اۋقىمدى عارىشتىق باعدارلامانى جۇزەگە اسىراتىنى تۋرالى جازدىق.