قىتاي يرانمەن زىمىران كەلىسىمى تۋرالى شەتەلدىك ب ا ق اقپاراتتارىن جوققا شىعاردى
استانا. KAZINFORM - قىتاي شەتەلدىك بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ يراننىڭ ق ح ر-مەن CM-302 ۇلگىسىندەگى دىبىستان جىلدام كەمەگە قارسى زىمىرانداردى ساتىپ الۋ جونىندەگى كەلىسىمگە قول قويۋعا جاقىن ەكەنى تۋرالى حابارلامالارىن جوققا شىعاردى. سونىمەن قاتار ءتيىستى تاراپتاردى شيەلەنىستى جاعدايدى ۋشىقتىرماي، كەرىسىنشە ونى باسەڭدەتۋگە ىقپال ەتەتىن باعىتتى تاڭداۋعا شاقىردى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اگەنتتىگى.
ق ح ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ماو نين بۇل جونىندە كەزەكتى بريفينگ بارىسىندا مالىمدەمە جاسادى. ودان اتالعان زىمىراندار سوڭعى جىلدارى قىتايدىڭ يرانعا جەتكىزگەن ەڭ وزىق قارۋ تۇرلەرىنىڭ ءبىرى بولۋى مۇمكىن دەگەن جاريالانىمداردىڭ راس-وتىرىگىن راستاۋ سۇرالعان ەدى.
«بۇل حابارلامالار شىندىققا سايكەس كەلمەيدى»، دەدى ديپلومات.
ول قىتاي جاۋاپتى ءىرى مەملەكەت رەتىندە ءوزىنىڭ حالىقارالىق مىندەتتەمەلەرىن بۇلجىتپاي ورىندايتىنىن اتاپ ءوتىپ.
قىتاي جاعىمسىز سيپاتتاعى قاۋەسەتتەردى تاڭۋ مەن جالعان اقپارات تاراتۋدىڭ قارسى ەكەنىن ءبىلدىردى جانە ءتيىستى تاراپتار شيەلەنىستى جاعدايدى باسەڭدەتۋگە ىقپال ەتەتىن ارەكەت باعىتىن تاڭدايدى دەپ ۇمىتتەنەتىنىن قوستى قىتاي سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆوسىنىڭ رەسمي وكىلى.