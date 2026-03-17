ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:28, 17 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قىتاي يراندا قازا تاپقان وقۋشىلاردىڭ وتباسىلارىنا كومەك كورسەتەدى

    استانا. KAZINFORM - قىتاي يراننىڭ ميناب شاھارىنداعى مەكتەپتە قايتىس بولعان وقۋشىلاردىڭ وتباسىلارىنا گۋمانيتارلىق جاردەم كورسەتەتىن بولدى. كورشى ەل وسى ماقساتتا 200 مىڭ ا ق ش دوللار ءبولىپ وتىر.

    а
    Фото:Го Цзякунь

    بۇل تۋرالى قىتايدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى مالىمدەدى.

    ول ءوز سوزىندە قايتىس بولعانداردىڭ تۋعان-تۋىستارىنا كوڭىل ايتىپ، قىتاي بەيبىت تۇرعىندارعا جاسالعان بەي-بەرەكەت شابۋىلداردى ايىپتايتىنىن ايتتى.

    ەسكە سالساق، ا ق ش-يزرايل اسكەري وپەراتسياسى كەزىندە وسى ءبىلىم وشاعىندا 160 تان استام ادام كوز جۇمعان ەدى. ونىڭ باسىم كوپشىلىگى - وقۋشى قىزدار.

    گو جياكۋن، قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى:

    - قىتاي بەيبىت تۇرعىندارعا جاسالعان بارلىق بەي-بەرەكەت شابۋىلدار مەن اسكەري ەمەس ماقساتتاردى ايىپتايدى. مەكتەپتەرگە شابۋىل جاساۋ جانە بالالارعا زيان كەلتىرۋ حالىقارالىق گۋمانيتارلىق قۇقىقتى ودان دا اۋىر بۇزۋ بولىپ تابىلادى جانە ادامگەرشىلىك پەن ار-وجداننىڭ نەگىزىن بۇزادى. شۇعىل گۋمانيتارلىق جاردەم بەرەدى. قىتاي بۇدان كەيىن دە زارداپ شەككەن يران حالقىنا قاجەتتى كومەك كورسەتۋگە دايىن.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار