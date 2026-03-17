قىتاي يراندا قازا تاپقان وقۋشىلاردىڭ وتباسىلارىنا كومەك كورسەتەدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي يراننىڭ ميناب شاھارىنداعى مەكتەپتە قايتىس بولعان وقۋشىلاردىڭ وتباسىلارىنا گۋمانيتارلىق جاردەم كورسەتەتىن بولدى. كورشى ەل وسى ماقساتتا 200 مىڭ ا ق ش دوللار ءبولىپ وتىر.
بۇل تۋرالى قىتايدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى مالىمدەدى.
ول ءوز سوزىندە قايتىس بولعانداردىڭ تۋعان-تۋىستارىنا كوڭىل ايتىپ، قىتاي بەيبىت تۇرعىندارعا جاسالعان بەي-بەرەكەت شابۋىلداردى ايىپتايتىنىن ايتتى.
ەسكە سالساق، ا ق ش-يزرايل اسكەري وپەراتسياسى كەزىندە وسى ءبىلىم وشاعىندا 160 تان استام ادام كوز جۇمعان ەدى. ونىڭ باسىم كوپشىلىگى - وقۋشى قىزدار.
گو جياكۋن، قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى:
- قىتاي بەيبىت تۇرعىندارعا جاسالعان بارلىق بەي-بەرەكەت شابۋىلدار مەن اسكەري ەمەس ماقساتتاردى ايىپتايدى. مەكتەپتەرگە شابۋىل جاساۋ جانە بالالارعا زيان كەلتىرۋ حالىقارالىق گۋمانيتارلىق قۇقىقتى ودان دا اۋىر بۇزۋ بولىپ تابىلادى جانە ادامگەرشىلىك پەن ار-وجداننىڭ نەگىزىن بۇزادى. شۇعىل گۋمانيتارلىق جاردەم بەرەدى. قىتاي بۇدان كەيىن دە زارداپ شەككەن يران حالقىنا قاجەتتى كومەك كورسەتۋگە دايىن.