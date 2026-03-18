قىتاي يران، يوردانيا، ليۆان جانە يراكقا گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتەدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي يران، يوردانيا، ليۆان جانە يراك ەلدەرىنە شۇعىل گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بۇل تۋرالى ق ح ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى لين جيان مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل كومەك جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ اۋىر گۋمانيتارلىق جاعدايىن جەڭىلدەتۋگە باعىتتالعان.
- جالعاسىپ جاتقان قاقتىعىس يران جانە وڭىردەگى باسقا ەلدەردىڭ حالقى ءۇشىن اۋىر گۋمانيتارلىق اپاتتارعا اكەلدى. قىتاي ءتيىستى ەلدەردىڭ حالىقتارىنا تەرەڭ جاناشىرلىق ءبىلدىرىپ، مورالدىق قولداۋ كورسەتەدى، - دەدى ديپلومات كەزەكتى باسپا ءسوز بريفينگىندە.
سونداي-اق قىتاي الداعى ۋاقىتتا دا بەيبىتشىلىك ورناتۋعا، اتىستى توقتاتۋعا، وڭىردەگى تۇراقتىلىقتى قالپىنا كەلتىرۋگە جانە گۋمانيتارلىق داعدارىستىڭ ۋشىعۋىنا جول بەرمەۋگە كۇش سالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇدان بۇرىن يۋنەسكو يران، ليۆان جانە يزرايل اۋماعىنداعى مادەني- تاريحي نىساندارعا كەلتىرىلگەن زالالدى باعالاپ جاتقانىن جازعان بولاتىنبىز. اقش پەن ءيزرايلدىڭ يرانعا جاساعان سوققىلارى سالدارىنان كەمىندە ءتورت مادەني- تاريحي نىسان زاقىمدانعان.