قىتاي ينسۋليندى تەرى ارقىلى جەتكىزۋدىڭ العاشقى ءادىسىن ويلاپ تاپتى
استانا. KAZINFORM - قىتاي عالىمدارى قانداعى قانت دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋىن قامتاماسىز ەتەتىن جانە ءداستۇرلى ينەكتسيالار اسەرىمەن سالىستىرۋعا بولاتىن ينۆازيۆتى ەمەس ينسۋليندى تەرى ارقىلى جەتكىزۋدىڭ جاڭا تەحنولوگياسىن ويلاپ تاپتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
Nature جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋدى جىجياڭ ۋنيۆەرسيتەتى باسقارعان توپ جۇرگىزدى. بۇل جۇمىس قانت ديابەتىمەن اۋىراتىن جۇزدەگەن ميلليون ناۋقاستى ەمدەۋدىڭ ستاندارتتى ءادىسى بولىپ تابىلاتىن كۇندەلىكتى تەرى استىنا ينەكتسيالاردىڭ الەۋەتتى بالاماسىن ۇسىنادى.
عالىمدار بۇرىن قاتەرلى ىسىككە قارسى پرەپاراتتاردى تاسىمالداۋشى رەتىندە زەرتتەلگەن OP پوليمەرىن سايكەستەندىرگەنىن جانە ونىڭ تەرى توسقاۋىلى ارقىلى ەنۋ قابىلەتىن انىقتاعانىن حابارلادى. بۇل ماكرومولەكۋلالاردىڭ تەرىگە ەنە المايتىنى تۋرالى جالپى قابىلدانعان پىكىرگە قايشى كەلىپ وتىر.
توپ ينسۋليندى تەرىنىڭ تەرەڭ قاباتتارىنا تاسىمالدايتىن جانە ليمفا تامىرلارى ارقىلى جۇيەلىك قان اعىمىنا جەتكىزەتىن OP- I قوسىلىسىن جاسادى. جانۋارلارعا جۇرگىزىلگەن سىناقتار پرەپاراتتىڭ باۋىرعا، بۇلشىقەتكە جانە ماي تىنىنە ءتيىمدى اسەر ەتەتىنىن كورسەتتى. بۇل رەتتە تەرى قۇرىلىمى زاقىمدالعان جوق، ال توكسيكولوگيالىق سىناقتار تاسىمالداۋشىنىڭ جوعارى قاۋىپسىزدىگىن راستادى.
تەحنولوگيا ونەركاسىپكە بەرىلدى جانە كوماندانىڭ ايتۋىنشا، كلينيكالىق قولدانۋعا جاقىن.
عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، بۇل قانت ديابەتى مەن ريەۆماتويدتى ارتريت سياقتى سوزىلمالى اۋرۋلارعا شالدىققان ناۋقاستاردىڭ ينەكسيالاردىڭ ۇزاق مەرزىمدى كۋرسىنا تاۋەلدىلىگىن ازايتۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن قىتاي عالىمدارى بەدەۋلىكتى ەمدەۋدىڭ جاڭا ءتاسىلىن تاپقانىن جازعان ەدىك.