قىتاي ەموتسيونالدى تاۋەلدىلىك قاۋپىنە بايلانىستى ج ي سەرىكتەستەرىن شەكتەيدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي پايدالانۋشىلارداعى پسيحولوگيالىق جانە ەموتسيونالدى تاۋەلدىلىك قاۋپىن ازايتۋ ءۇشىن ج ي سەرىكتەستەرىنە ارنالعان جاڭا ەرەجەلەر ەنگىزدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
ەرەجە تەك ادامدار اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى ىنتالاندىراتىن ديالوگتىق پلاتفورمالارعا اسەر ەتەدى. كاسىبي جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ج ي- اسسيستەنتتەر جاڭا ەرەجەگە باعىنبايدى.
قۇجات پلاتفورما يەلەرىن پايدالانۋشىلاردىڭ ەموتسيونالدىق تۇراقسىزدىعىن انىقتاۋعا، داعدارىس جاعدايىنا جەدەل جاۋاپ بەرۋگە جانە الگوريتمدەرمەن ءوزارا ارەكەتتەسۋ ۋاقىتىن شەكتەۋگە مىندەتتەيدى.
ازىرلەۋشىلەر سونىمەن قاتار جەكە اقپاراتتىڭ ماكسيمالدى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە پايدالانۋشىلارعا ءوز دەرەكتەرىن تولىق باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرۋگە مىندەتتى.
ناتيجەسىندە Doubao ،Qwen جانە Yuanbao پلاتفورمالارىن قوسا العاندا، جەتەكشى قىتايلىق ازىرلەۋشىلەر ينتەراكتيۆتى جاساندى ينتەللەكت اگەنتتەرىنىڭ جۇمىسىن توقتاتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قىتايدا ج ي ماماندارىنا سۇرانىس 50 پايىزعا ارتقانىن حابارلاعان ەدىك.