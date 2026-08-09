قىتاي «دولفين» تايفۋنىنا بايلانىستى التى وڭىردە قاۋىپ دەڭگەيىن كوتەردى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگى بيىلعى 13- «دولفين» تايفۋنىنىڭ جاقىنداۋىنا بايلانىستى پروۆينتسيالىق دەڭگەيدەگى التى اكىمشىلىك اۋماقتا سۋ تاسقىنىنا قارسى ءۇشىنشى دەڭگەيلى توتەنشە ارەكەت ەتۋ رەجيمىن ىسكە قوستى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، سەنبىدەن كەلەسى سارسەنبىگە دەيىن ەلدىڭ شىعىسىنداعى شانحاي قالاسىندا، سونداي-اق تسزيانسۋ، چجەتسزيان، انحوي، فۋجياڭ جانە جياڭسي پروۆينتسيالارىندا نوسەر جاۋىن جاۋادى دەپ بولجانىپ وتىر. قاتتى جاۋىن-شاشىن سالدارىنان ءبىرقاتار وزەندە سۋ دەڭگەيى كۇرت كوتەرىلۋى مۇمكىن.
مينيسترلىك جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارىنا مونيتورينگتى كۇشەيتىپ، وزەندەر مەن سۋ قويمالارىنداعى سۋ تاسقىنىنىڭ، سونداي-اق تاۋلى ايماقتارداعى سەلدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن سۋ شارۋاشىلىعى نىساندارىن ءتيىمدى باسقارۋدى تاپسىردى.
قىتايدىڭ ۇلتتىق مەتەورولوگيالىق ورتالىعى جۇما كۇنى كەشكە «سارى» دەڭگەيلى ەسكەرتۋ جاريالادى. بولجام بويىنشا، «دولفين» جەكسەنبى مەن دۇيسەنبى ارالىعىندا قىتايدىڭ شىعىس جاعالاۋىنا - چجەتسزيان پروۆينتسياسىنا نەمەسە فۋجياڭ پروۆينتسياسىنىڭ سولتۇستىگىنە جەتۋى مۇمكىن.
ۇلتتىق مەتەورولوگيالىق ورتالىقتىڭ باس سينوپتيگى سيۋي ينلۋننىڭ ايتۋىنشا، شىلدە ايىندا قىتايعا سوققى بەرگەن «باۆي» تايفۋنىمەن سالىستىرعاندا، «دولفين» كۇشتىرەك جەل مەن مول جاۋىن-شاشىن اكەلۋى ىقتيمال.
مامان تابيعي اپاتتىڭ ىقپالىنا ءتۇسۋى مۇمكىن شىعىس قىتاي مەن ەلدىڭ باسقا وڭىرلەرىندە تايفۋن سالدارىن جويۋعا دايىندىقتى ءبىرىنشى كەزەككە قويىپ، قاتتى جەل، نوسەر جانە قايتالاما تابيعي اپاتتارعا قارسى الدىن الۋ شارالارىن قابىلداۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار جۇما كۇنى قىتايدىڭ سۋ تاسقىنى مەن قۇرعاقشىلىققا قارسى كۇرەس جونىندەگى مەملەكەتتىك باس شتابى چجەتسزيان جانە فۋجياڭ پروۆينتسيالارىنداعى سۋ تاسقىنىنا بايلانىستى توتەنشە ارەكەت ەتۋ دەڭگەيىن تورتىنشىدەن ۇشىنشىگە كوتەردى.
سول كۇنى ورتالىق ۇكىمەتتىڭ بىرنەشە ۆەدومستۆوسى مەن وڭىرلىك بيلىك ورگاندارى وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن بىرلەسكەن كەڭەس ءوتتى. وندا جاعدايدىڭ ەڭ كۇردەلى سەناريىنە جان-جاقتى دايىندالۋ، قاۋىپتى ايماقتارداعى تۇرعىنداردى ەۆاكۋاتسيالاۋ جانە وزەندەر مەن كولدەردەگى سۋ تاسقىنىنا قارسى شارالاردى كۇشەيتۋ تاپسىرىلدى، دەپ حابارلادى قىتايدىڭ توتەنشە جاعدايلاردى باسقارۋ مينيسترلىگى.
مينيسترلىكتىڭ بولجامىنشا، «دولفين» تايفۋنى ەلدىڭ شىعىس، ورتالىق جانە سولتۇستىك وڭىرلەرىنە اسا قاتتى جاۋىن-شاشىن اكەلۋى مۇمكىن. بۇل تاۋلى ايماقتاردا سەل ءجۇرۋ، گەولوگيالىق اپاتتار، شاعىن جانە ورتا وزەندەردىڭ تاسۋى، سونداي-اق قالالاردى سۋ باسۋ قاۋپىن ارتتىرادى.
ايتا كەتەيىك، قىتايدا سۋ تاسقىنىنا قارسى توتەنشە ارەكەت ەتۋدىڭ ءتورت دەڭگەيلى جۇيەسى قولدانىلادى. ونىڭ ىشىندە ءبىرىنشى دەڭگەي - ەڭ جوعارى قاۋىپ دەڭگەيى.