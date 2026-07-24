قىتاي «نوۋل» تايفۋنىنا بايلانىستى توتەنشە جاعداي جاريالادى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا ەلدىڭ وڭتۇستىك- شىعىس جاعالاۋىنا 25-26-شىلدە كۇندەرى جەتەدى دەپ بولجانىپ وتىرعان «نوۋل» تايفۋنىنا بايلانىستى قىزعىلت سارى دەڭگەيدەگى قاۋىپ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
قىتايدىڭ ۇلتتىق مەتەورولوگيالىق ورتالىعى (ۇ م و) جۇما كۇنى تاڭەرتەڭ بيىلعى 12-تايفۋن سانالاتىن «نوۋلدىڭ» ەلدىڭ وڭتۇستىك- شىعىس جاعالاۋىنا جاقىنداۋىنا بايلانىستى تايفۋن تۋرالى ەسكەرتۋدىڭ ءتورت دەڭگەيلى جۇيەسىندەگى قاۋىپتىلىكتىڭ ەكىنشى دەڭگەيى - قىزعىلت سارى ەسكەرتۋ جاريالاعانىن مالىمدەدى.
ۇ م و مالىمەتىنشە، جۇما كۇنى تاڭعى ساعات 05:00-دەگى جاعداي بويىنشا تايفۋننىڭ ورتالىعى فيليپپين استاناسى مانيلادان سولتۇستىك- شىعىسقا قاراي شامامەن 560 شاقىرىم قاشىقتىقتاعى تەڭىز اكۆاتورياسىندا ورنالاسقان. مامانداردىڭ بولجامىنشا، ول ساعاتىنا 25- 30 شاقىرىم جىلدامدىقپەن سولتۇستىك- باتىس باعىتتا جىلجيدى.
سونداي-اق تايفۋن 25-شىلدە كەشىنەن 26-شىلدە تاڭىنا دەيىن گۋاڭدۇڭ پروۆينسياسىنداعى جۋحاي مەن فۋجيان پروۆينسياسىنداعى جانپۋ قالالارىنىڭ اراسىنداعى جاعالاۋ اۋماعىنا جەتەدى دەپ كۇتىلۋدە. قۇرلىققا شىققاننان كەيىن ول سولتۇستىك- باتىسقا قاراي جىلجىپ، بىرتىندەپ السىرەيدى.
جۇما كۇنى ساعات 08:00-دەن سەنبى كۇنى 08:00-گە دەيىن تايۆان ارالىنىڭ شىعىس جانە وڭتۇستىك بولىكتەرىندە قاتتى جانە نوسەر جاڭبىر جاۋادى دەپ بولجانىپ وتىر.
بۇدان بولەك، وڭتۇستىك قىتاي تەڭىزىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا، باشي بۇعازىندا، تايۆاننىڭ شىعىسىنداعى تەڭىز ايماقتارىندا، تايۆان بۇعازىندا، شىعىس قىتاي تەڭىزىنىڭ وڭتۇستىگىندە، سونداي-اق تايۆان، فۋجيان جانە گۋاڭدۇڭ پروۆينسيالارىنىڭ ورتالىق جانە شىعىس جاعالاۋلارىندا جەلدىڭ كۇشەيۋى كۇتىلەدى.
قىتايدىڭ سۋ تاسقىنى مەن قۇرعاقشىلىققا قارسى مەملەكەتتىك شتابى گۋاڭدۇڭ جانە فۋجيان پروۆينسيالارىندا سۋ تاسقىنى مەن تايفۋنعا بايلانىستى توتەنشە ارەكەت ەتۋ دەڭگەيىن ءتورتىنشى دەڭگەيگە دەيىن كوتەردى. بۇل تۋرالى قىتايدىڭ توتەنشە جاعدايلاردى باسقارۋ مينيسترلىگى حابارلادى.
تايفۋننىڭ جاقىنداۋىنا بايلانىستى گۋاڭدۇڭ پروۆينسياسىندا ءبىرقاتار شۇعىل شارالار قابىلداندى.
زارداپ شەگۋى مۇمكىن ايماقتارداعى جولاۋشىلار پارومدارىنىڭ قوزعالىسى توقتاتىلىپ، جولاۋشىلار كەمەلەرىنىڭ جۇمىسى ۋاقىتشا توقتاتىلدى. گۋاڭدۇڭ پروۆينسياسىنىڭ تەڭىز قاۋىپسىزدىگى باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، مۇناي پلاتفورمالارىن قوسا العاندا، تەڭىزدەگى نىسانداردا جۇمىس ىستەيتىن مىڭداعان قىزمەتكەردى ەۆاكۋاتسيالاۋ جۇما كۇنى ساعات 12:00 گە دەيىن اياقتالادى.
اپاتتىق- قۇتقارۋ جۇمىستارىنا قۇتقارۋ كەمەلەرى، تىكۇشاقتار، بۋكسيرلەر جانە اپات سالدارىن جويۋعا ارنالعان ارنايى كەمەلەر جۇمىلدىرىلعان.
ايتا كەتەيىك، قىتايدا تايفۋن تۋرالى ەسكەرتۋ ءتورت دەڭگەيدەن تۇرادى. ونىڭ ىشىندە قىزىل ءتۇس - ەڭ جوعارى قاۋىپ دەڭگەيى، ودان كەيىن قىزعىلت سارى، سارى جانە كوك دەڭگەيلەر ورنالاسقان.