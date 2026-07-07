قىتاي موڭعولياعا وتەۋسىز اسكەري كومەك كورسەتتى
استانا. KAZINFORM - قىتاي قورعانىس مينيسترلىگى موڭعولياعا وتەۋسىز اسكەري كومەك بەردى، دەپ حابارلايدى مونسامە.
موڭعوليا مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى جان-جاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىك جانە قورعانىس سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق اياسىندا قىتاي قورعانىس مينيسترلىگى موڭعولياعا اسكەري تەحنيكا مەن جابدىقتاردى وتەۋسىز اسكەري كومەك رەتىندە تابىستادى.
وسىعان بايلانىستى موڭعول تاراپىنا اۆتوبۋستار بەرىلدى. ولار موڭعوليا قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ جەكە قۇرامىن تاسىمالداۋ جاعدايىن جاقسارتۋعا، مينيسترلىككە قاراستى بولىمشەلەر مەن ۇيىمداردىڭ قىزمەتىن قامتاماسىز ەتۋگە، سونداي-اق اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ كۇندەلىكتى جاۋىنگەرلىك ازىرلىگىن ارتتىرۋعا ارنالعان.
سالتاناتتى راسىمدە ءسوز سويلەگەن موڭعوليانىڭ قورعانىس ءمينيسترى د. باتلۋت ەكى ەل باسشىلارىنىڭ جەتەكشىلىگىمەن موڭعوليا مەن قىتاي اراسىنداعى جان-جاقتى ستراتەگيالىق ارىپتەستىك بارلىق باعىتتا تابىستى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق، ول موڭعوليا پرەمەر-ءمينيسترى ن. ۋچرالدىڭ جانە ونىڭ ورىنباسارى ن. نومتويباياردىڭ قىتايعا جاساعان ساپارلارى، سونداي-اق قىتايدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ۋاڭ ي مەن ونىڭ ورىنباسارى سۋن ۋەيدۋڭنىڭ موڭعولياعا ساپارلارى ەكى ەلدىڭ ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى دامىتۋعا ەرەكشە ءمان بەرەتىنىن كورسەتكەنىن ايتتى.
ول قىتاي قورعانىس مينيسترلىگى ۇسىنعان وتەۋسىز اسكەري كومەكتىڭ موڭعوليا قارۋلى كۇشتەرىنىڭ الەۋەتىن نىعايتۋعا، اسكەري تەحنيكا مەن جابدىقتاردى جاڭارتۋعا ناقتى قولداۋ ەكەنىن ايتىپ، قىتاي تاراپىنا شىنايى العىسىن ءبىلدىردى.
تاراپتار بۇل ءىس-شارا ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق قارىم-قاتىناس پەن ءوزارا سەنىمدى ودان ءارى تەرەڭدەتۋدە ماڭىزدى مانگە يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
سالتاناتتى راسىمگە قىتايدىڭ موڭعولياداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى شەن مينجيۋان، قىتاي ەلشىلىگىنىڭ اسكەري اتتاشەسى، سونداي-اق ەكى ەلدىڭ قورعانىس ۆەدومستۆولارىنىڭ باسشىلارى مەن رەسمي وكىلدەرى قاتىستى.