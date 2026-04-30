قىتاي ە و- نىڭ Huawei جابدىقتارىنا تىيىم سالۋىنا جاۋاپ بەرەتىنىن ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ەۋروپالىق وداق (ە و) اۋماعىندا Huawei كومپانياسىنىڭ جابدىقتارىن پايدالانۋعا شەكتەۋ قويۋ باستاماسى ىلگەرىلەسە، جاۋاپ شارالارىن قابىلداۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلادى Lianhe Zaobao.
Bloomberg اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، قىتايدىڭ ە و- داعى وكىلدىگى 29 - ءساۋىر كۇنى بريۋسسەلدە وتكەن كەزدەسۋدە ەۋروپالىق كوميسسياعا ۇسىنىلعان قۇجاتتاعى كەيبىر تۇجىرىمداردى الىپ تاستاۋدى سۇراعان. اتاپ ايتقاندا، قىتاي جابدىقتارىن «كيبەرقاۋىپسىزدىككە قاتەر» دەپ باعالاۋ جانە قىتاي كومپانيالارىن «جوعارى تاۋەكەلدى جەتكىزۋشىلەر» قاتارىنا قوسۋ ماسەلەلەرى ءسوز بولعان.
ەۋروكوميسسيانىڭ اتقارۋشى ۆيتسە-پرەزيدەنتى حەننا ۆيرككۋنەن مۇشە ەلدەرگە Huawei جانە ZTE جابدىقتارىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن پايدالانۋدان باس تارتۋدى ۇسىنعان. سونىمەن قاتار ول 2026-جىلدىڭ باسىندا كيبەرقاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋ ماقساتىندا زاڭناماعا مىندەتتى تالاپتار ەنگىزۋدى ۇسىندى.
قىتاي تاراپى ەگەر بۇل باستاما جۇزەگە اسسا، «تەڭ جاۋاپ شارالارىن» قابىلداۋعا ءماجبۇر بولاتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل، ءوز كەزەگىندە، ە و- عا نەمەسە ەۋروپالىق كومپانيالارعا قاتىستى تەكسەرىستەر جۇرگىزۋ جانە باسقا دا قارسى قادامدار جاساۋدى قامتۋى مۇمكىن.
قازىرگى ۋاقىتتا ەۋروپانىڭ ءبىرقاتار ەلدەرى مەن ۇلىبريتانيا تەلەكوممۋنيكاتسيا جەلىلەرىنىڭ ماڭىزدى بولىكتەرىندە Huawei جابدىقتارىن پايدالانۋعا شەكتەۋ ەنگىزگەن. مۇنداي شەشىمدەر كومپانيانىڭ قىتاي ۇكىمەتىمەن بايلانىسى بولۋى مۇمكىن دەگەن قاۋىپپەن تۇسىندىرىلەدى.
دەگەنمەن، ساراپشىلار مۇنداي شەكتەۋلەر تەلەكوممۋنيكاتسيا سالاسىنا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى. ولاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل جەلىلىك جابدىقتاردىڭ جەتكىزىلۋىن شەكتەپ، وپەراتورلاردى قىمباتىراق نەمەسە تەحنولوگيالىق دەڭگەيى تومەن بالامالارعا كوشۋگە ءماجبۇر ەتۋى ىقتيمال. Huawei دەن بولەك، نەگىزگى جەتكىزۋشىلەر قاتارىندا Nokia مەن Ericsson بار.