قىتاي ە و- دان كەلەتىن ءسۇت ونىمدەرىنە سۋبسيدياعا قارسى شارالار ەنگىزدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي سەيسەنبى كۇنى ەۋروپالىق وداقتان كەلەتىن كەيبىر ءسۇت ونىمىنە ۋاقىتشا وتەماقى شارالارىن ەنگىزدى، دەپ حابارلايدى ق ح ر ساۋدا مينيسترلىگى.
ۆەدومستۆو حابارلاعانداي، تەرگەۋ بارىسىندا ەۋروپالىق وداقتان كەلگەن ءسۇت ونىمدەرىنە سۋبسيديا بەرىلگەنى انىقتالعان. سول كەزدە قىتايدىڭ ءوز ءسۇت ونەركاسىبى ەداۋىر زيان شەككەن، ال سۋبسيديالار مەن كەلتىرىلگەن شىعىن اراسىندا تىكەلەي بايلانىس بار ەكەنى بەلگىلى بولعان.
قابىلدانعان شارالار ءتيىستى ءسۇت ونىمدەرىن يمپورتى كەزىندە ۋاقىتشا سۋبسيدياعا قارسى دەپوزيتتەردى ەنگىزۋدى قاراستىرىپ وتىر. قوسىمشا الىمدار كولەمى ناقتى ەكسپورتتاۋشى كومپانياعا بايلانىستى %21,9 دان %42,7 عا دەيىن بولادى.
بۇل شەشىم قىتاي ءسۇت قاۋىمداستىعى مەن قىتاي ءسۇت ونەركاسىبى قاۋىمداستىعىنىڭ وتىنىشىنەن كەيىن 2024-جىلدىڭ 21 تامىزىندا باستالعان الدىن الا تەرگەۋ قورىتىندىلارىنا نەگىزدەلگەن.
بۇعان دەيىن قىتاي ەۋروپالىق شوشقا ەتىنە دەمپينگكە قارسى باج سالىعىن ەنگىزگەنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.