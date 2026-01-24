قىتاي تۇزدى كولدەردەن ليتي وندىرۋگە كىرىستى
استانا. KAZINFORM - قىتاي تۇزدى كولدەردەن ليتيي ءوندىرۋ بويىنشا الەمدەگى العاشقى 20 مىڭ توننالىق وندىرىستىك جەلىسىن ىسكە قوسىپ، «اق التىن» وندىرۋدە تەحنولوگيالىق سەرپىلىسكە قول جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى Xinhua.
حابارلانعانداي، جوبانى قىتايدىڭ سولتۇستىك-باتىسىنداعى تسينحاي پروۆينتسياسىندا Qinghai CITIC Guoan Technology Development Co .Ltd. كومپانياسى ىسكە اسىرعان. وندىرىستىك نىسان جوبالىق قۋاتىنا جەتتى.
ءبىرقاتار ۇلتتىق پاتەنتتەرمەن قورعالعان نەگىزگى تەحنولوگيا كەن ورىندارىنىڭ تيىمدىلىگىن ايتارلىقتاي ارتتىرىپ وتىر. تۇزدى بۋلاندىرۋ كەزەڭىندە ليتيدى شىعارۋ دەڭگەيى جالپى سالالىق %50 دان %78 دان استامعا دەيىن، ال بۇكىل وندىرىستىك تسيكل اياسىندا ءونىمدى شىعارۋدىڭ جالپى كوەففيتسيەنتى 75,38 پايىزدان 90,41 پايىزعا دەيىن وسكەن.
جاڭا ءادىس اككۋمۋلياتورلىق ساپاداعى ليتيي كاربوناتىنىڭ ورتاشا وندىرىستىك تسيكلىن ايتارلىقتاي قىسقارتادى جانە ءداستۇرلى بۋلانۋ پروتسەستەرىمەن سالىستىرعاندا مەتال شىعىنىن ازايتادى. تەحنولوگيا سونىمەن قاتار كالي مەن بور سياقتى بايلانىستى رەسۋرستاردى تولىق، كەشەندى پايدالانۋدى كەپىلدەندىرەدى.
بۇل تابىس قىتاي ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە، سەبەبى قازىرگى تاڭدا ليتي - ەلەكتروموبيلدەر، سمارتفوندار، نوۋتبۋكتەر جانە باسقا دا قۇرىلعىلاردا قولدانىلاتىن ليتي-يوندى اككۋمۋلياتورلاردى وندىرۋدە نەگىزگى مەتالداردىڭ ءبىرى سانالادى. سوڭعى مالىمەتتەرگە سايكەس، قىتايدىڭ راستالعان ليتي قورى جاھاندىق كولەمنىڭ 16,5 پايىزىن قۇرايدى. بۇل كورسەتكىش بويىنشا قىتاي الەمدە ەكىنشى ورىندا تۇر.
مۇنداي يننوۆاتسيالار ەلگە تۇزدى كولدەردەگى ليتي رەسۋرستارىن كەشەندى پايدالانۋ دەڭگەيىن ايتارلىقتاي ارتتىرۋعا جانە ولاردى ءتيىمدى يگەرۋ مەرزىمىن ۇزارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
وسىعان دەيىن قىتايدا ليتي كەنىنىڭ ءىرى قورى تابىلعانىن جازعان بولاتىنبىز.