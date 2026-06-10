قىتاي تەڭىز سۋىنان ۋران مەن سيرەك مينەرالدار ءوندىرۋدى جوسپارلاپ وتىر
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى تەڭىز سۋىن پايدالانۋ سالاسىنداعى ەلدىڭ جاڭا جەتىستىكتەرى تۋرالى باياندامانى جاريالادى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اگەنتتىگى.
قۇجاتتا تەڭىزدە ەرىگەن ستراتەگيالىق مينەرالداردىڭ وراسان زور قورى جانە ولاردى وزىق تەحنولوگيالار ارقىلى ءوندىرۋدى كەڭەيتۋ جوسپارلارى دا قامتىلعان.
بايانداماعا سايكەس، قىتاي العاش رەت ناقتى تەڭىز جاعدايىندا كيلوگرامممەن ولشەنەتىن كولەمدە ۋران وندىرۋگە قول جەتكىزدى.
قىتايلىق عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتتارى، ۋنيۆەرسيتەتتەر مەن كاسىپورىندار تەڭىز سۋىنان ليتي، ۋران، دەيتەري جانە باسقا دا سيرەك ەلەمەنتتەردى ءبولىپ الۋ سالاسىنداعى ىرگەلى تەوريالار مەن نەگىزگى تەحنولوگيالار بويىنشا دا ەلەۋلى جەتىستىكتەرگە جەتكەن.
الەمدىك مۇحيتتاعى ۋران قورى شامامەن 4,5 ميلليارد تونناعا باعالانادى. بۇل قۇرلىقتاعى بەلگىلى قورلاردان مىڭ ەسەدەن استام كوپ.
تيانتجيندەگى تەڭىز سۋىن تۇشىلاندىرۋ جانە كەشەندى پايدالانۋ ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى سيان ۆەنسينىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا قىتايدا جالپى قۋاتى تاۋلىگىنە 3,077 ميلليون توننا بولاتىن 167 تۇشىلاندىرۋ قوندىرعىسى جۇمىس ىستەيدى.
سونىمەن قاتار ونەركاسىپتىك سالقىنداتۋ ءۇشىن پايدالانىلاتىن تەڭىز سۋىنىڭ جىلدىق كولەمى 193,36 ميلليارد تونناعا جەتكەن. بۇل 2020 -جىلمەن سالىستىرعاندا 86,4 پايىزعا جوعارى.
2026-2030 -جىلدارعا ارنالعان 15 بەسجىلدىق جوسپار اياسىندا قىتاي ءتيىستى تەحنولوگيالار مەن جابدىقتاردى ازىرلەۋدى جالعاستىرىپ، تەڭىز سۋىنان ستراتەگيالىق ەلەمەنتتەردى ونەركاسىپتىك كولەمدە وندىرۋگە قاجەتتى تەحنولوگيالىق بازانى قالىپتاستىرۋدى كوزدەپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، قىتايدا 6G بايلانىسىنا ارنالعان چيپتەردىڭ جاپپاي ءوندىرىسى ىسكە قوسىلعانىن جازدىق.