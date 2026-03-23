قىتاي تەڭىز ارقىلى كەزەكتى «سزەلۋن-3» زىمىران-تاسىعىشىن ۇشىردى
استانا. KAZINFORM - قىتاي جەكسەنبى كۇنى تەڭىزدەن «سزەلۋن-3» /Smart Dragon-3/ زىمىران- تاسىعىشىنىڭ كومەگىمەن CentiSpace-02 سپۋتنيكتەر توبىن عارىشقا ءساتتى جىبەردى.
ۇشىرىلىم تايۋان سپۋتنيك ۇشىرۋ ورتالىعى ارقىلى شىعىس قىتايداعى شاندۋن پروۆينتسياسىنىڭ حايان قالاسى ماڭىنداعى تەڭىز اكۆاتورياسىنداعى پلاتفورمادان بەيجىڭ ۋاقىتى بويىنشا 23:49 دا جۇزەگە اسىرىلدى.
بارلىق سپۋتنيكتەر جوسپارلانعان وربيتاعا ءساتتى جەتكىزىلدى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن اقپان ايىندا قىتاي تەڭىزدەن «تسزەلۋن-3» /Smart Dragon-3, SD-3/ زىمىران-تاسىعىشىن ءساتتى ۇشىرىپ، جەتى سپۋتنيكتى، سونىڭ ىشىندە پاكىستاننىڭ PRSC- EO2 سپۋتنيگىن وربيتاعا شىعارعانىن جازعانبىز.
سونىمەن قاتار، قاڭتاردا قىتايدىڭ حاڭجوۋ قالاسىندا قايتارىلاتىن جانە قايتا پايدالانىلاتىن زىمىراندار شىعاراتىن العاشقى وندىرىستىك بازانىڭ قۇرىلىسى باستالدى. جوبا ىسكە قوسىلعاننان كەيىن جىلىنا 25 زىمىران وندىرەدى دەپ جوسپارلانعان.