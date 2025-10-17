قىتاي توتەنشە جاعدايلار سالاسىنا ج ي- دى ەنگىزدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى تابيعي جانە تەحنوگەندىك سيپاتتاعى اپاتتاردى باقىلاۋ جانە ارەكەت ەتۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن اۋقىمدى تۇردە ەنگىزەتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ق ح ر توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى.
عىلىم جانە اقپاراتتاندىرۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى ۆەي پينياننىڭ حابارلاۋىنشا، ۆەدومستۆو توتەنشە جاعدايلاردى «اقىلدى باسقارۋ» ۇلتتىق جۇيەسىنىڭ ورتالىق ەلەمەنتىنە اينالىپ وتىرعان «جيۋان» ج ي مودەلىن بەلسەندى تۇردە قولدانىپ وتىر.
ونىڭ ايتۋىنشا، مودەل بۇكىل ەل بويىنشا جاعدايدى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە باقىلاۋعا جانە ەلەكتر قۋاتىن، بايلانىس پەن كولىكتەگى ۇزىلىستەردى قوسا العاندا ىقتيمال «ءۇش ەسە ءوشىرۋ» ايماقتارىن بەلسەندى تۇردە انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جەدەل تەكسەرۋدەن كەيىن جۇيە اۆتوماتتى تۇردە ەسكەرتۋلەر جىبەرىپ، جەدەل قىزمەت ارەكەتتەرىن ۇيلەستىرەدى.
«جيۋان» ج ي جوعارى دالدىكپەن تالداۋدى قامتاماسىز ەتەتىن قۇجاتتار، ەرەجەلەر جانە پراكتيكالىق ىستەردىڭ اۋقىمدى كەيستەر بويىنشا وقىتىلدى. مودەل مينيسترلىكتىڭ كۇندەلىكتى جۇمىسىنا بىرىكتىرىلگەن.
تەكسەرۋ كەزىندە جۇيە زاڭ بۇزۋدى انىقتاۋ جانە شارالاردى ۇسىنۋ ءۇشىن جاي عانا سۋرەتكە ءتۇسىرۋ جەتكىلىكتى. بيىلعى جىلى نينبو قالاسىنداعى «چجۋجەتساو» تايفۋنى كەزىندە ول بەينەاعىنداردى وزدىگىنەن تالداپ، ەسكەرتۋلەر جىبەرىپ، قۇتقارۋشىلارعا قاۋىپتىڭ الدىن الۋعا كومەكتەستى.
ۆەي پينيان جاساندى ينتەللەكت توتەنشە جاعدايلاردى باسقارۋدى مودەرنيزاتسيالاۋدىڭ باستى باعىتى بولاتىنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، مينيسترلىك جاڭا ينتەللەكتۋالدى مۇمكىندىكتەردى دامىتۋ جانە بۇكىل جۇيەنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن «جيۋان» مودەلىن دامىتۋدى جالعاستىرادى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پەن قىتاي جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا كوشباسشى اتانعانىن جازعان بولاتىنبىز.