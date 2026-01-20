قىتاي تومەن وربيتالى ينتەرنەت-سپۋتنيكتەرىنىڭ جاڭا توبىن عارىشقا ۇشىردى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ بورتىنا ينتەرنەت-سپۋتنيكتەر توبىن تيەگەن «چانچجەن-12» («ۇلى جورىق-12») زىمىران-تاسىعىشى دۇيسەنبى كۇنى قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى حاينان پروۆينتسياسىندا ورنالاسقان كوممەرتسيالىق عارىش ايلاعىنان ءساتتى ۇشىرىلدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اگەنتتىگى.
زىمىران بەيجىڭ ۋاقىتىمەن ساعات 15:48 دە كوككە كوتەرىلدى. عارىش اپپاراتى تومەن وربيتالى ينتەرنەت-سپۋتنيكتەردىڭ 19 توبىن جوسپارلانعان وربيتاعا ءساتتى شىعاردى.
ەسكە سالا كەتسەك، قىتاي 15-قاڭتار كۇنى 2026 -جىلعى عارىشتىق ميسسياسىن جەردى قاشىقتان باقىلاۋ سپۋتنيگىن ۇشىرۋمەن باستاعانىن جازدىق.
ول كەزدە ەلدىڭ سولتۇستىگىندەگى شانسي پروۆينتسياسىندا ورنالاسقان تايۋان عارىش ايلاعىنان جەردى قاشىقتان باقىلاۋعا ارنالعان «ياوگان-5001» سپۋتنيگى عارىشقا ۇشىرىلعان ەدى.
ال 13-قاڭتار كۇنى قىتايدىڭ CAS Space كوممەرتسيالىق اەروعارىش كومپانياسى سۋبوربيتالدى «ليحۋن-1 Y1» اپپاراتىنىڭ سىناق رەجيمىندەگى ۇشىرىلىمىن ءساتتى ورىندادى.