ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:55, 20 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قىتاي تومەن وربيتالى ينتەرنەت-سپۋتنيكتەرىنىڭ جاڭا توبىن عارىشقا ۇشىردى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ بورتىنا ينتەرنەت-سپۋتنيكتەر توبىن تيەگەن «چانچجەن-12» («ۇلى جورىق-12») زىمىران-تاسىعىشى دۇيسەنبى كۇنى قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى حاينان پروۆينتسياسىندا ورنالاسقان كوممەرتسيالىق عارىش ايلاعىنان ءساتتى ۇشىرىلدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اگەنتتىگى.

    Хитой паст орбитали интернет сунъий йўлдошларининг янги гуруҳини учирди
    Фото: Cbym[ef

    زىمىران بەيجىڭ ۋاقىتىمەن ساعات 15:48 دە كوككە كوتەرىلدى. عارىش اپپاراتى تومەن وربيتالى ينتەرنەت-سپۋتنيكتەردىڭ 19 توبىن جوسپارلانعان وربيتاعا ءساتتى شىعاردى.

    ەسكە سالا كەتسەك، قىتاي 15-قاڭتار كۇنى 2026 -جىلعى عارىشتىق ميسسياسىن جەردى قاشىقتان باقىلاۋ سپۋتنيگىن ۇشىرۋمەن باستاعانىن جازدىق.

    ول كەزدە ەلدىڭ سولتۇستىگىندەگى شانسي پروۆينتسياسىندا ورنالاسقان تايۋان عارىش ايلاعىنان جەردى قاشىقتان باقىلاۋعا ارنالعان «ياوگان-5001» سپۋتنيگى عارىشقا ۇشىرىلعان ەدى.

    Фото: Cbym[ef

    ال 13-قاڭتار كۇنى قىتايدىڭ CAS Space كوممەرتسيالىق اەروعارىش كومپانياسى سۋبوربيتالدى «ليحۋن-1 Y1» اپپاراتىنىڭ سىناق رەجيمىندەگى ۇشىرىلىمىن ءساتتى ورىندادى.

