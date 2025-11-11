08:46, 11 - قاراشا 2025 | GMT +5
قىتاي تومەن وربيتالى جەرسەرىكتەر توبىن ۇشىردى
استانا. KAZINFORM - قىتاي 10-قاراشا كۇنى حاينان پروۆينتسياسىنداعى كوممەرتسيالىق عارىش ايلاعىنان تومەن وربيتالى جەرسەرىكتەردىڭ جاڭا توبىن ءساتتى ۇشىردى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
«چاڭجىڭ-12» زىمىران- تاسىعىشى بەيجىڭ ۋاقىتىمەن ساعات 10:41-دە ۇشىرىلىپ، جوسپارلانعان وربيتاعا ينتەرنەتكە قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋگە ارنالعان 13 جەرسەرىكتەن تۇراتىن توپتى جەتكىزدى.
بۇل ۇشىرۋ قىتايدىڭ تومەن وربيتالى بايلانىس جانە عالامدىق ينتەرنەت جەلىسىن دامىتۋ جونىندەگى ۇلتتىق باعدارلاماسى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، قىتايدىڭ عارىش اپپاراتى جۇلدىزارالىق وبەكتىنى العاش رەت جاقىننان باقىلادى.