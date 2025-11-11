ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:46, 11 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قىتاي تومەن وربيتالى جەرسەرىكتەر توبىن ۇشىردى

    استانا. KAZINFORM - قىتاي 10-قاراشا كۇنى حاينان پروۆينتسياسىنداعى كوممەرتسيالىق عارىش ايلاعىنان تومەن وربيتالى جەرسەرىكتەردىڭ جاڭا توبىن ءساتتى ۇشىردى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.

    жерсерік
    فوتو: شينحۋا

    «چاڭجىڭ-12» زىمىران- تاسىعىشى بەيجىڭ ۋاقىتىمەن ساعات 10:41-دە ۇشىرىلىپ، جوسپارلانعان وربيتاعا ينتەرنەتكە قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋگە ارنالعان 13 جەرسەرىكتەن تۇراتىن توپتى جەتكىزدى.

    بۇل ۇشىرۋ قىتايدىڭ تومەن وربيتالى بايلانىس جانە عالامدىق ينتەرنەت جەلىسىن دامىتۋ جونىندەگى ۇلتتىق باعدارلاماسى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلدى.

    ايتا كەتەيىك، قىتايدىڭ عارىش اپپاراتى جۇلدىزارالىق وبەكتىنى العاش رەت جاقىننان باقىلادى.

     

    تەگ:
    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار