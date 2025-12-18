قىتاي تۋريستەرىنىڭ جاڭا جىلدىق تاڭداۋى: قازاقستان توپ-7 باعىتتىڭ قاتارىندا
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ق ح ر تۋريستەرى ءۇشىن تانىمال 7 شەتەلدىك باعىت قاتارىنا كىردى.
قازاقستان جاڭا جىلدىق مەرەكەلەر كەزەڭىندە ق ح ر تۋريستەرى اراسىندا ەڭ سۇرانىسقا يە شەتەلدىك باعىتتاردىڭ توپ-7 قاتارىنا كىردى. بۇل تۋرالى قىتايدىڭ ءىرى ونلاين-تۋروپەراتورلارىنىڭ ءبىرى Tongcheng Travel جاريالاعان «2026-جىلعى جاڭا جىلدىق مەرەكەلەرگە ارنالعان تۋريستىك ۇردىستەر تۋرالى» ەسەپتە كورسەتىلگەن.
- دەرەكتەرگە سايكەس بيىلعى جەلتوقسان ايىنىڭ باسىنان جاڭا جىلدىق مەرەكەلەرگە دەيىنگى كەزەڭدە قىتايدىڭ ءىرى قالالارىنان قازاقستانعا اۋە بيلەتتەرىن برونداۋ سانى وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %50 استام ارتقان. قوناقۇيلەردى برونداۋ كورسەتكىشى %80 اسا ءوستى.
قىتايدىڭ شىعۋ تۋريزمى قۇرىلىمىندا ورتالىق ازيا مەن سولتۇستىك ەۋروپا باعىتتارىنا قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتىپ كەلە جاتقانى اتاپ وتىلەدى. قازاقستان قىسقى دەمالىس پەن بەلسەندى تۋريزم تۇرلەرى ءۇشىن پەرسپەكتيۆالىق باعىت رەتىندە ءوز پوزيتسياسىن نىعايتىپ كەلەدى. قىتاي تۋريستەرى اراسىندا ەڭ تانىمال قالالار - الماتى مەن استانا، - دەلىنگەن قازاق تۋريزم حابارلاماسىندا.
Tongcheng Travel ساراپشىلارى قازاقستانداعى تاۋ شاڭعىسى ورىندارىنا ساياحاتقا سۇرانىس قاراشا ايىنىڭ سوڭىنان باستاپ ارتقانىن اتاپ وتەدى.
اتاپ وتكەن ءجون، بيىلعى 11 ايدا ق ح ر- دان قازاقستانعا كەلۋشىلەر قاتارى 876 مىڭنان استى. ال 2024-جىلدىڭ 12 ايىندا بۇل كورسەتكىش 655 مىڭ بولعان. بۇل ەلىمىزگە دەگەن جوعارى قىزىعۋشىلىق دەڭگەيىن، قازاقستاندى قىتاي تۋريستىك نارىعىندا ىلگەرىلەتۋ، ۆيزالىق راسىمدەردى جەڭىلدەتۋ جانە ەكى ەل اراسىنداعى تىكەلەي اۋە قاتىناستارىن كەڭەيتۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستىڭ تيىمدىلىگىن كورسەتەدى.
