قىتاي تايفۋن مەن سۋ تاسقىنىنىڭ سالدارىن جويۋعا 430 ميلليون يۋان ءبولدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ قارجى مينيسترلىگى مەن توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى ەلدىڭ ون ايماعىنداعى تابيعي اپاتقا قارسى كۇرەسكە 430 ميلليون يۋان (63 ميلليون دوللار) ءبولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى سينحۋا اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
جالپى ترانشتىڭ 150 ميلليون يۋانى بۇرىن بولىنگەن 190 ميلليون يۋانعا قوسىمشا گۋاڭشي-سجۋان اۆتونوميالىق اۋدانىنا ءبولىندى. بۇل قاراجات ەۆاكۋاتسيالانعانداردى ورنالاستىرۋعا، وتپەلى كەزەڭدە ولاردىڭ ءومىر ءسۇرۋىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە زاقىمدالعان تۇرعىن ۇيلەردى قالپىنا كەلتىرۋگە جۇمسالادى.
قالعان 280 ميلليون يۋان تيانجين جانە جىجياڭ، حەبەي، لياونين، حەيلۋڭجيان، جياڭسۋ، انحوي، تسزيانسي جانە سىچۋان سياقتى سەگىز پروۆينتسيا اراسىندا بولىنەدى.
قارجىلاندىرۋ ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارىنا، تۇرعىنداردى ەۆاكۋاتسيالاۋعا، اپاتتاردىڭ سالدارىن جويۋعا جانە زالالدى ازايتۋ ءۇشىن ەكىنشى رەتتىك اپات تاۋەكەلدەرىن باقىلاۋعا باعىتتالعان.