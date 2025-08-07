قىتاي تابيعي اپاتتان زارداپ شەككەندەرگە 142 ميلليون دوللار ءبولدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي تابيعي اپاتتان زارداپ شەككەن ايماقتارعا كومەك كورسەتۋ ءۇشىن 1,015 ميلليارد يۋان (شامامەن 142 ميلليون دوللار) ءبولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform شينحۋا اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى قارجى مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، قارجى اۋىل شارۋاشىلىعى جانە اۋىل ىستەرى مينيسترلىگىمەن، سونداي-اق سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ بولىنگەن.
قارجى ءارتۇرلى ماقساتتارعا بولىنەدى. قاراجاتتىڭ ءبىر بولىگى بەيجىڭ، حەبەي، ىشكى موڭعول، گۋاڭدۋڭ جانە باسقا دا ايماقتارداعى سۋ تاسقىنىنىڭ زارداپتارىن جويۋعا جۇمسالادى. كومەك ەگىندى قايتا ەگۋگە جانە زاقىمدالعان ينفراقۇرىلىمدى قالپىنا كەلتىرۋگە سۋبسيديالاردى قامتيدى.
قارجىنىڭ تاعى ءبىر بولىگى شاندۋڭ، حىنان، حۋبەي پروۆينسيالارىنداعى جانە باسقا ايماقتارداعى قۇرعاقشىلىقپەن كۇرەسۋگە ارنالعان. قولداۋ توپىراقتى تىڭايتۋ، كوشەتتەردى ساقتاۋ، سۋارۋ جانە ۇڭعىمالاردى بۇرعىلاۋ سياقتى ءىس-شارالاردى قامتيدى.
ەسكە سالايىق، تامىز ايىندا جەرگىلىكتى بيلىك بەيجىڭ، تيانجين، حەبەي جانە گۋاڭدۋڭ پروۆينسيالارىندا سۋ تاسقىنىنا قارسى ارەكەت ەتۋ دەڭگەيىن ارتتىرعان بولاتىن. قىتاي استاناسىندا 82 مىڭنان استام ازامات ەۆاكۋاتسيالاندى. گۋاڭدۋڭ پروۆينسياسىندا تولاسسىز جاۋعان جاڭبىر سالدارىنان تاۋ كوشكىنىنەن 7 ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتتى.