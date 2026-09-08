قىتاي سەگىز مەملەكەتتىك قارجى كومپانياسىنا 360 ميلليارد يۋان كاپيتال قۇيماق
استانا. KAZINFORM - قىتاي قارجى جۇيەسىنىڭ الەۋەتىن نىعايتۋ جانە ەكونوميكالىق ءوسىم باياۋلاعان تۇستا نەسيە بەرۋ مۇمكىندىگىن ساقتاپ قالۋ ماقساتىندا مەملەكەتتىك سەگىز قارجى كومپانياسىنا 360 ميلليارد يۋان كولەمىندە كاپيتال قۇيۋدى جوسپارلاپ وتىر.
شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، قولداۋ كورسەتىلەتىن سەگىز قارجى كومپانياسىنىڭ قاتارىندا ەكى مەملەكەتتىك كوممەرتسيالىق بانك، ەكى ساياساتتىق قارجى ينستيتۋتى جانە ءتورت مەملەكەتتىك كوممەرتسيالىق ساقتاندىرۋ كومپانياسى بار.
جالپى سومانىڭ 300 ميلليارد يۋانى قىتاي قارجى مينيسترلىگى شىعارعان ارنايى مەملەكەتتىك وبليگاتسيالار ەسەبىنەن، ال 60 ميلليارد ءيۋانى قىتاي ۇلتتىق تەمەكى كورپوراتسياسى مەن وعان قاراستى ەنشىلەس كومپانيالار ەسەبىنەن قارجىلاندىرىلادى.
ونىڭ ىشىندە قىتايدىڭ ونەركاسىپتىك-كوممەرتسيالىق بانكى مەن قىتايدىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى بانكى قارجى مينيسترلىگىنە، قىتاي ۇلتتىق تەمەكى كورپوراتسياسىنا جانە ونىڭ ەنشىلەس كومپانيالارىنا ماقساتتى تۇردە ا ساناتىنداعى اكتسيالار شىعارىپ، تيىسىنشە 100 ميلليارد جانە 160 ميلليارد يۋاننان اسپايتىن قاراجات تارتۋدى جوسپارلاپ وتىر. قىتايدىڭ ەكسپورت-يمپورت بانكىنە جانە قىتايدىڭ ەكسپورتتىق كرەديتتەردى ساقتاندىرۋ كورپوراتسياسىنا قارجى مينيسترلىگى تيىسىنشە 30 ميلليارد جانە 10 ميلليارد يۋان كولەمىندە تىكەلەي كاپيتال بولەدى.
قىتايدىڭ حالىق ساقتاندىرۋ كومپانياسى (PICC) قارجى مينيسترلىگىنە ا ساناتىنداعى اكسيالار شىعارۋ ارقىلى 15 ميلليارد يۋان تارتۋدى جوسپارلاپ وتىر. ال قىتاي ءومىر ساقتاندىرۋ توبى مەن قىتاي تايپين ساقتاندىرۋ كومپانياسىنا تيىسىنشە 35 ميلليارد جانە 7 ميلليارد يۋان كولەمىندە تىكەلەي كاپيتال قۇيىلادى. قىتاي قايتا ساقتاندىرۋ كومپانياسى قارجى مينيسترلىگىنىڭ ىشكى نارىقتاعى اكسيالاردى قولما-قول قاراجاتقا ساتىپ الۋى ارقىلى 3 ميلليارد يۋان تارتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
قىتاي قارجى مينيسترلىگى بىلتىر دا «ورتالىق قارجى ينستيتۋتتارىن كاپيتالداندىرۋعا ارنالعان ارنايى مەملەكەتتىك وبليگاتسيالار» ارقىلى ەلدەگى ءتورت ءىرى مەملەكەتتىك بانككە 500 ميلليارد يۋان قۇيعان ەدى. ال بۇل جولى قارجىلىق قولداۋ كورسەتىلەتىن قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ قاتارى كەڭەيىپ وتىر.
قىتاي قارجى مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان سەگىز كومپانيانىڭ قىزمەتى ورنىقتى، اكتيۆتەرىنىڭ ساپاسى قاناعاتتانارلىق، نەگىزگى رەتتەۋشىلىك كورسەتكىشتەرى دە تۇراقتى.
سينگاپۋرلىق Lianhe Zaobao باسىلىمىنىڭ تالداۋىنشا، قازىرگى تاڭدا قىتايدىڭ قارجى ينستيتۋتتارىندا كاپيتال قورى ايتارلىقتاي جەتكىلىكتى، ال بەيجىڭنىڭ بۇل جولعى كاپيتالدى تولىقتىرۋ جوسپارى بانكتەرگە كاسىپورىندار مەن ءۇي شارۋاشىلىقتارىن نەسيەلەۋدى كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرۋدى كوزدەيدى.
باسىلىمنىڭ جازۋىنشا، ۇكىمەت شىعىندارىن ارتتىرۋ نەمەسە اقشا-نەسيە ساياساتىن جۇمسارتۋ شارالارىنا ارقا سۇيەۋدىڭ ورنىنا، بەيجىڭ ءوزىنىڭ قارجى جۇيەسىنە ىقپال ەتۋ مۇمكىندىگىن پايدالانىپ، قاراجاتتى كاسىپورىندارعا، ءۇي شارۋاشىلىقتارىنا جانە ەكونوميكانىڭ باسقا سالالارىنا جەتكىزەتىن قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ بالانستارىن نىعايتۋدى كوزدەيدى.
حۋايان باعالى قاعازدار كومپانياسىنىڭ ساراپشىسى لياو چجيميننىڭ ايتۋىنشا، ءىرى مەملەكەتتىك قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ كاپيتالىن تولىقتىرۋ - سوڭعى ەكى جىلدا جوسپارلانعان شارالاردىڭ قاتارىنا جاتادى. ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - «بانكتەردىڭ رەتتەۋشىلىك تالاپتاردى ورىنداۋعا جانە ناقتى ەكونوميكانى قولداۋعا جەتكىلىكتى مۇمكىندىگى بولۋىن قامتاماسىز ەتۋ».
باسىلىمنىڭ جازۋىنشا، قىتاي بانكتەرىنىڭ تازا پايىزدىق مارجاسى تاريحي ەڭ تومەن دەڭگەيگە دەيىن تومەندەدى. بۇل بانكتەردىڭ تابىستىلىعى بىرتىندەپ السىرەپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى. وسىنداي جاعدايدا مەملەكەتتىك كاپيتالدىڭ تولىقتىرىلۋى بانكتەرگە ۇكىمەتتىڭ نەگىزگى ساياسي باسىمدىقتارىن قارجىلاندىرۋدى جالعاستىرىپ، ستراتەگيالىق سالالارعا، ينفراقۇرىلىمعا جانە جەكە كاسىپورىندارعا نەسيە بەرۋ مۇمكىندىگىن كەڭەيتۋگە جاعداي جاسايدى.
سونىمەن قاتار ساقتاندىرۋ كومپانيالارىنا كاپيتال قۇيۋ ولاردىڭ تولەم قابىلەتىن ارتتىرىپ، قاراجاتتىڭ ناقتى ەكونوميكاعا ينۆەستيتسيالاۋ مۇمكىندىگىن كەڭەيتەدى. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل ساقتاندىرۋ كومپانيالارىنىڭ قاراجاتىن قور نارىعىنا باعىتتاۋعا، سول ارقىلى كاپيتال نارىعىنا قولداۋ كورسەتۋگە ءتيىمدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پەن قىتايدىڭ قىركۇيەك ايىنىڭ ورتاسىندا جاساندى ينتەللەكت قاۋىپسىزدىگىنە ارنالعان العاشقى رەسمي كەلىسسوزدەردى وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن جازعان ەدىك.