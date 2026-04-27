قىتاي سۇيىتىلعان تابيعي گاز تاسىمالدايتىن ءىرى كەمەسىن ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ءوزىنىڭ ەڭ ءىرى وتاندىق وندىرىستەگى سۇيىتىلعان تابيعي گاز (س ت گ) تاسىمالداۋشىسىن تۇتىنۋشىعا جەتكىزدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى.
جەتكىزۋ ءراسىمى وتكەن جەكسەنبىدە China Merchants Heavy Industry Co.،Ltd. كومپانياسىنىڭ كەمە جاساۋ زاۋىتىندا ءوتتى. «Celsius Georgetown» دەپ اتالاتىن تانكەر ايلاقتان شىعىپ، سينگاپۋرعا بەت الدى.
كەمە قوس وتىندى، تومەن جىلدامدىقتى قوزعالتقىش جۇيەسىمەن جابدىقتالعان. ۇزىندىعى 298,8 مەتر جانە ەنى 48 مەتر بولاتىن ول 180000 تەكشە مەترگە دەيىن وتىن تاسىمالداي الادى.
كومپانيانىڭ باعدارلاما مەنەدجەرى لۋ جينلۋننىڭ ايتۋىنشا، تاپسىرىس كىتابىندا قازىرگى ۋاقىتتا تاعى بەس ۇقساس س ت گ تاسىمالداۋشى بار. بارلىعى قۇرىلىستىڭ ءارتۇرلى كەزەڭدەرىندە. سەرياداعى ەكىنشى كەمە تۇتىنۋشىعا ءۇش ايدان كەيىن جەتكىزىلۋى ءتيىس.
بۇل تانكەرلەردىڭ نەگىزگى مىندەتى - جۇكتى وتە تومەن -163 گرادۋس تەمپەراتۋرادا سۇيىق كۇيدە جەتكىزۋ.
بۇعان دەيىن قىتاي ا ق ش- تان سۇيىتىلعان تابيعي گاز ساتىپ الۋدى توقتاتقانىن حابارلاعان ەدىك.