قىتاي سيفرلىق ءتولقۇجاتى جوق گۋمانويد روبوتتاردى ساتۋعا تىيىم سالماق
استانا. kazinform - قىتاي ادامعا ۇقساس (گۋمانويد) روبوتتار ءۇشىن مىندەتتى سيفرلىق يدەنتيفيكاتسيا جۇيەسىن ەنگىزەدى. ەندى گۋمانويد روبوتتار ارنايى سيفرلىق ءتولقۇجاتسىز جانە ۇلتتىق ەسەپكە الۋ جۇيەسىنە تىركەلمەيىنشە نارىققا شىعارىلمايدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قىتايدا ءاربىر گۋمانويد روبوتقا بىرەگەي 29 تاڭبالى سايكەستەندىرۋ كودى بەرىلەدى. بۇل كود قۇرىلعىنىڭ بۇكىل ومىرلىك تسيكلىن - وندىرىستەن باستاپ ساتىلۋى، قولدانىلۋى جانە جويىلۋىنا دەيىن - باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار بەيجىڭدە ادامعا ۇقساس روبوتتاردىڭ ومىرلىك تسيكلىن باسقارۋعا ارنالعان ۇلتتىق پلاتفورما ىسكە قوسىلدى. جوبانى قىتايدىڭ ونەركاسىپ جانە اقپاراتتاندىرۋ مينيسترلىگى جانىنداعى ستاندارتتاۋ كوميتەتى ۇيلەستىرەدى.
جاڭا ەرەجەگە سايكەس، سيفرلىق ءتولقۇجات قىتاي ىشكى نارىعىندا ساتىلاتىن نەمەسە قولدانىلاتىن بارلىق گۋمانويد روبوتتار ءۇشىن مىندەتتى بولادى. «كود جوق - نارىققا جول جوق» قاعيداسى ەنگىزىلىپ جاتىر.
يدەنتيفيكاتسيالىق ءنومىر ءتورت بولىكتەن تۇرادى: ەل كودى، ءوندىرۋشى كودى، مودەل كودى جانە سەريالىق ءنومىر. بۇل جۇيە قۇرىلعىنىڭ شىعۋ تەگىن، تاريحىن جانە اقاۋ نەمەسە وقيعا جاعدايىندا جاۋاپتى تاراپتى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قىتاي ەلەكتروتەحنيكالىق ستاندارتتاۋ ينستيتۋتىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى يۋي سيۋميننىڭ ايتۋىنشا، ءبىرىڭعاي سيفرلىق ءتولقۇجات روبوتتاردى بارلىق سالادا باقىلاۋعا جانە قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرۋعا كومەكتەسەدى.
قىتاي قازىرگى تاڭدا گۋمانويد روبوتتار ءوندىرىسى بويىنشا الەمدەگى ەڭ ءىرى ورتالىقتاردىڭ ءبىرى. ەلدە 500 دەن استام كومپانيا جۇمىس ىستەيدى، ال بۇل سالاداعى ءونىم كولەمى جاھاندىق نارىقتا ۇلكەن ۇلەسكە يە.
ونەركاسىپتىڭ قارقىندى دامۋى ءبىرقاتار ماسەلەلەردى دە انىقتادى: ءارتۇرلى ماركيروۆكا جۇيەلەرى، تەحنيكالىق قىزمەت پەن جاۋاپكەرشىلىكتىڭ ناقتى بولىنبەۋى. جاڭا سيفرلىق جۇيە وسى ولقىلىقتاردى جويۋعا باعىتتالعان.
جاڭا تالاپتارعا سايكەس، وندىرۋشىلەر اقاۋى بار ونىمدەردى كەرى قايتارىپ الۋعا مىندەتتى بولادى. سونداي-اق اقاۋلى روبوتتاردى قايتا ساتۋ نەمەسە جاڭارتۋ دا تىيىم سالىنباق.
جۇيە قازىردىڭ وزىندە ىسكە قوسىلعان. 100 دەن استام قىتاي كومپانياسى پلاتفورماعا قوسىلىپ، 28 مىڭنان استام قۇرىلعىنى تىركەگەن.
بۇعان دەيىن قىتايدا روبوتتارعا «ءتولقۇجات» بەرىلە باستاعانى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.