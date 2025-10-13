قىتاي سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدارعا قاتىستى ەكسپورتتىق باقىلاۋ شارالارىن قورعادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ كوممەرسيا مينيسترلىگى جەكسەنبى كۇنى ەلدىڭ سيرەك كەزدەسەتىن ەلەمەنتتەر مەن ونىمەن بايلانىستى ونىمدەرگە قاتىستى ەكسپورتتىق باقىلاۋ شارالارىن قورعاپ، بۇل قادامداردىڭ زاڭدى جانە نەگىزدەلگەن ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
كوممەرتسيا مينيسترلىگى ا ق ش- تى تۇسىنىسپەۋشىلىكتەردى ءوزارا قۇرمەت پەن تەڭ قۇقىلى كونسۋلتاتسيالار جانە پىكىرتالاس نەگىزىندە دۇرىس رەتتەۋگە شاقىردى.
ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى مالىمدەگەندەي، قىتاي جاۋاپتى ءىرى مەملەكەت رەتىندە ەكسپورتتىق باقىلاۋ شارالارىن زاڭ اياسىندا ەنگىزىپ وتىر. بۇل شارالار جاھاندىق بەيبىتشىلىكتى ساقتاۋ، وڭىرلىك تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ جانە حالىقارالىق مىندەتتەمەلەردى، سونىڭ ىشىندە تاراتپاۋ قاعيداتتارىن ورىنداۋعا باعىتتالعان.
«ەكسپورتتىق باقىلاۋ - بۇل ەكسپورتقا تىيىم سالۋ ەمەس»، - دەي كەلە مينيسترلىك وكىلى ءتيىستى تالاپتارعا ساي وتىنىمدەرگە ليتسەنزيا بەرىلەتىنىن اتاپ ءوتىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قىتاي ءتيىستى شارالاردى جاريالار الدىندا ەكسپورتتىق باقىلاۋعا قاتىستى ەكىجاقتى ديالوگ تەتىكتەرى ارقىلى مۇددەلى ەلدەر مەن وڭىرلەردى حاباردار ەتكەن.
مينيسترلىك وكىلى قىتايدىڭ باسقا ەلدەرمەن ەكسپورتتىق باقىلاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ديالوگ پەن پىكىر الماسۋدى جانداندىرۋعا دايىن ەكەنىن، بۇل جاھاندىق وندىرىستىك جانە جەتكىزۋ تىزبەكتەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە سەپ بولاتىنىن ايتتى.
ا ق ش- تىڭ قىتاي تاۋارلارى مەن بارلىق ماڭىزدى دەگەن باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋدىڭ ەكسپورتتىق باقىلاۋ شارالارىنا جانە 100 پايىزدىق باج سالىعىن ەنگىزۋگە قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن قىتايدىڭ كوممەرتسيا مينيسترلىگىنىڭ وكىلى ا ق ش- تىڭ ۇزاق ۋاقىت بويى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك تۇجىرىمىن اسىرا سىلتەپ، ەكسپورتتىق باقىلاۋ شارالارىن تەرىس قولدانىپ، قىتايدى الالاۋشى ارەكەتتەرگە بارعانىن اتاپ ءوتتى.
«ا ق ش قىتايعا قاتىستى كەمسىتۋشىلىك سيپاتتاعى قادامدار جاساپ، جارتىلاي وتكىزگىش جابدىقتار مەن چيپتەر سەكىلدى ونىمدەرگە قاتىستى «ۇزىن قول يۋريسديكتسياسىن» زاڭسىز قولداندى»، - دەدى ول.
مينيسترلىك وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، بيىل قىركۇيەكتە مادريدتە وتكەن قىتاي-ا ق ش ساۋدا-ەكونوميكالىق كەلىسسوزدەرىنەن كەيىن بار-جوعى 20 كۇن ىشىندە ا ق ش قىتايعا قارسى جاڭا شەكتەۋ شارالارىن ەنگىزگەن. بۇل ونىڭ ايتۋىنشا، قىتاي مۇددەلەرىنە ايتارلىقتاي نۇقسان كەلتىرىپ، ەكىجاقتى كەلىسسوزدەردىڭ جاعدايىن ناشارلاتقان.
«قىتايمەن قارىم-قاتىناستا جوعارى كەدەندىك تاريفتەرمەن قورقىتۋ دۇرىس ءتاسىل ەمەس. ءبىزدىڭ ۇستانىمىمىز وزگەرمەيدى، قىتاي تاريفتىك سوعىستى قالامايدى، ءبىراق ودان قورىقپايدى دا»، - دەدى ول.
قىتاي ا ق ش- تى ءوز قاتەلىگىن دەرەۋ تۇزەتىپ، ەكى ەل باسشىلارى اراسىنداعى تەلەفون ارقىلى قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ساقتاۋعا، كونسۋلتاتسيالار ناتيجەسىن قورعاۋعا جانە تەڭ دارەجەدەگى ديالوگ ارقىلى كەلىسپەۋشىلىكتەردى شەشۋگە شاقىردى.
«ەگەر ا ق ش قاتە باعىتتان تايماسا، قىتاي ءوز زاڭدى قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن قورعاۋ ءۇشىن باتىل شارالار قابىلدايدى»، - دەپ تۇيىندەدى ق ح ر ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى.