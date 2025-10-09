قىتاي سيرەك جەر ەلەمەنتتەرى تەحنولوگيالارىنا ەكسپورتتىق باقىلاۋدى كۇشەيتەدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي جەردىڭ سيرەك ەلەمەنتتەرىنە قاتىستى ونىمدەر مەن تەحنولوگيالارعا ەكسپورتتىق باقىلاۋدىڭ جاڭا شارالارى ەنگىزىلگەنىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى ق ح ر ساۋدا مينيسترلىگى.
مينيسترلىك بەيسەنبى كۇنى ەكسپورتتىق باقىلاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ەكى رەسمي حابارلاما جاريالادى. ءبىرىنشى قۇجاتقا (No61) سايكەس، ەگەر ولار سيرەك جەر ەلەمەنتتەرىنە قاتىستى بولسا، قۇرامىندا قىتايدان شىققان كومپونەنتتەرى بار شەتەلدىك تاۋارلارعا شەكتەۋ قولدانىلادى.
ۆەدومستۆو وكىلى اتاپ وتكەندەي، سوڭعى كەزدە جەكەلەگەن شەتەلدىك ۇيىمدار مەن جەكە تۇلعالار مۇنداي ماتەريالداردى تىكەلەي نەمەسە وڭدەگەننەن كەيىن ءۇشىنشى تۇلعالارعا بەرىپ، ولار اسكەري جانە باسقا دا نازىك سالالاردا پايدالانعان. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ارەكەتتەر قىتايدىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىنە نۇقسان نەمەسە قاۋىپ ءتوندىردى جانە حالىقارالىق تۇراقتىلىققا تەرىس اسەر ەتتى. سوندىقتان ۇكىمەت ۇلتتىق مۇددەلەردى قورعاۋ جانە يادرولىق قارۋدى تاراتپاۋ جونىندەگى حالىقارالىق مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋ ءۇشىن مۇنداي تاۋارلارعا ەكسپورتتىق باقىلاۋ ورناتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
جاڭا شارالارمەن قامتىلعان ونىمدەر ءتىزىمى شەكتەۋلى. بۇل رەتتە مەديتسينالىق كومەك، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى توتەنشە جاعداي نەمەسە اپاتتى جويۋعا قاجەتتى ەكسپورت ليتسەنزيالاۋدان بوساتىلادى.
ەكىنشى حابارلاما (62№) سيرەك جەر ەلەمەنتتەرىنە قاتىستى تەحنولوگيالارعا ەكسپورتتىق باقىلاۋدى ەنگىزەدى.
- شەتەلدىك ۇيىمدار مەن جەكە تۇلعالار قىتايدان زاڭسىز تۇردە ءتيىستى تەحنولوگيالاردى الىپ، ونى اسكەري ماتەريالدار وندىرۋگە پايدالانعان. جاڭا شارالار وسىنداي تاۋەكەلدەردىڭ الدىن الۋعا، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋعا جانە سيرەك جەر ماتەريالدارىن جەتكىزۋدىڭ جاھاندىق تىزبەگىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆو وكىلى.
ەكى قۇجات جاريالانعان ساتتەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
ەسكە سالساق، تامىز ايىندا قىتاي بيلىگى سيرەك كەزدەسەتىن مەتالداردى وندىرۋگە، بالقىتۋعا جانە قايتا وڭدەۋگە باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان ۋاقىتشا ەرەجەلەردى جاريالادى.
بۇعان دەيىن قىتايدا سيرەك كەزدەسەتىن ءىرى مەتال كەنىشى تابىلعانىن جازعان بولاتىنبىز.