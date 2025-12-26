قىتاي ستراتەگيالىق ماماندىقتاردى ىسكە قوسۋدىڭ جىلدام مەحانيزمىن ەنگىزدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ستراتەگيالىق ەكونوميكالىق سالالارداعى جوعارى بىلىكتى كادر تاپشىلىعىن تەز ارادا ازايتۋعا تالپىنىپ، نەگىزگى سالالارداعى ماگيسترلىك جانە دوكتورلىق باعدارلامالارىن جەڭىلدەتتى، دەپ حابارلايدى China Daily.
قىتاي مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ اكادەميالىق دارەجەلەر كوميتەتى جاڭا ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىن جىلدام بەكىتۋ مەحانيزمىن ەنگىزدى. بۇل ۋنيۆەرسيتەتتەرگە ءبىلىمدى كوپ قاجەت ەتەتىن جانە باسىم سالالارداعى ماماندارعا دەگەن سۇرانىسقا تەز جاۋاپ بەرە وتىرىپ، باعدارلامالاردى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە ىسكە قوسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
رەفورما تەحنولوگيالىق ريەۆوليۋتسيا مەن ونەركاسىپتىك ترانسفورماتسيانىڭ جەدەلدەۋىنە جاۋاپ رەتىندە ويلاستىرىلدى. يننوۆاتسيالىق بەلسەندىلىكتىڭ كۇرت ءوسۋى اياسىندا ەلگە ۇلتتىق ستراتەگيالاردى ىسكە اسىرۋ جانە ەكونوميكالىق، الەۋمەتتىك دامۋدى قولداۋ ءۇشىن جوعارى دەڭگەيلى ماماندار قاجەت.
ورتالىق ۇكىمەت جوسپارىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ءتيىستى ورگاندار ءداستۇرلى، ۇزاق بەكىتۋ راسىمدەرىنەن باس تارتىپ، 24 جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتكە ءتيىستى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ىسكە قوسۋعا تىكەلەي كەلىسىم بەردى.
ەڭبەك نارىعى قاجەتتىلىگىن جۇمىس كۇشىن دامىتۋمەن ۇيلەستىرۋ ءۇشىن ساراپشىلار توبىنا ماگيسترلىك جانە دوكتورلىق باعدارلامالاردىڭ ستاندارتتى مەملەكەتتىك كاتالوگىنان تىس مامانداندىرىلعان پاندەر مەن وقىتۋ كريتەرييلەرىن ازىرلەۋ تاپسىرىلدى.
سونىمەن قاتار، بيلىك ورگاندارى 2017-جىلدان بەرى كۇشىنە ەنگەن جانە ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىنە ءبىلىم بەرۋ جوسپارىن ءوز بەتىنشە بەكىتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن اۆتونومدى شولۋ مارتەبەسى بار ۋنيۆەرسيتەتتەر ءتىزىمىن كەڭەيتە باستادى. قازىرگى ۋاقىتتا 38 ۋنيۆەرسيتەت بۇل مارتەبەگە يە، بۇل 441 جاڭا دوكتورلىق باعدارلاما مەن 454 ماگيسترلىك باعدارلامانىڭ ىسكە قوسىلۋىنا اكەلدى.
بۇل ۋنيۆەرسيتەتتەر ينتەگرالدىق ميكروسحەما، جاساندى ينتەللەكت، بيوفارماتسيەۆتيكا، سيفرلىق ەكونوميكا جانە تەحنولوگيالارعا قاتىستى سالالاردى دامىتۋدا ماڭىزدى ءرول اتقاردى.
بۇدان بۇرىن قىتايدا گۋمانويدتى روبوتتارعا ارنالعان «ۋنيۆەرسيتەت» اشىلعانى بەلگىلى بولدى.