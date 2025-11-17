ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:25, 17 - قاراشا 2025 | GMT +5

    جاپونيادا نارازى توپ پرەمەر-مينيستر تاكايچيدىڭ قىزمەتتەن كەتۋىن تالاپ ەتتى

    استانا. KAZINFORM - جاپونيا تۇرعىندارى سەنبى كۇنى كەشكىسىن توكيوداعى پرەمەر-ءمينيستردىڭ رەسمي رەزيدەنتسياسى الدىندا ميتينگ وتكىزىپ، پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچيدىڭ وتستاۆكاعا كەتۋىن تالاپ ەتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اگەنتتىگى.

    Жапонияда наразы топ премьер-министр Такаичидің қызметтен кетуін талап етті
    فوتو: شينحۋا

    شامامەن 100 ادام ترانسپارانتتار كوتەرىپ، «تاكايچي - وتستاۆكاعا»، «سىرتقى ساياسات جۇرگىزۋدى بىلمەيتىن ادام پرەمەر-مينيستر بولۋعا لايىق ەمەس» دەگەن ۇراندار ايتىپ، تاكايچيدىڭ سوڭعى كەزدەگى پروۆوكاتسيالىق جانە قاتە مالىمدەمەلەرىنە دەگەن نارازىلىقتارىن ءبىلدىردى.

    7-قاراشادا پارلامەنت وتىرىسىندا س. تاكايچي قىتايدىڭ اسكەري سوتتارى مەن اسكەرلەرىن تايۆانعا قارسى قولدانۋىن جاپونيانىڭ ءومىر سۇرۋىنە قاۋىپ توندىرەتىن «جاعداي» بولۋى مۇمكىن دەپ مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ەل زاڭناماسىنا سايكەس، جاپونيانىڭ ءوزىن-ءوزى قورعاۋ كۇشتەرى وسىنداي جاعداي «ءومىر سۇرۋگە قاۋىپ توندىرەتىن» دەپ تانىلسا، ۇجىمدىق تۇردە ءوزىن-ءوزى قورعاۋ قۇقىعىن پايدالانا الادى.

    كەيىن تاكايچي ءوزىنىڭ سوزدەرى جاپونيا بيلىگىنىڭ ۇزاق جىلدىق ۇستانىمىمەن سايكەس كەلەدى دەپ مالىمدەپ، ولاردان باس تارتپايتىنىن ايتتى.

    سونداي-اق قىتايدىڭ جاپونياداعى ەلشىسى ۋ جيانحاۋ جۇما كۇنى جاپونيا سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى تاكەحيرو فۋناكوسيمەن كەزدەسىپ، جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى س. تاكايچيدىڭ قىتايعا قاتىستى قاتە مالىمدەمەلەرىنە رەسمي نارازىلىق ءبىلدىردى.

    تەگ:
    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار