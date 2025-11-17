جاپونيادا نارازى توپ پرەمەر-مينيستر تاكايچيدىڭ قىزمەتتەن كەتۋىن تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM - جاپونيا تۇرعىندارى سەنبى كۇنى كەشكىسىن توكيوداعى پرەمەر-ءمينيستردىڭ رەسمي رەزيدەنتسياسى الدىندا ميتينگ وتكىزىپ، پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچيدىڭ وتستاۆكاعا كەتۋىن تالاپ ەتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اگەنتتىگى.
شامامەن 100 ادام ترانسپارانتتار كوتەرىپ، «تاكايچي - وتستاۆكاعا»، «سىرتقى ساياسات جۇرگىزۋدى بىلمەيتىن ادام پرەمەر-مينيستر بولۋعا لايىق ەمەس» دەگەن ۇراندار ايتىپ، تاكايچيدىڭ سوڭعى كەزدەگى پروۆوكاتسيالىق جانە قاتە مالىمدەمەلەرىنە دەگەن نارازىلىقتارىن ءبىلدىردى.
7-قاراشادا پارلامەنت وتىرىسىندا س. تاكايچي قىتايدىڭ اسكەري سوتتارى مەن اسكەرلەرىن تايۆانعا قارسى قولدانۋىن جاپونيانىڭ ءومىر سۇرۋىنە قاۋىپ توندىرەتىن «جاعداي» بولۋى مۇمكىن دەپ مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ەل زاڭناماسىنا سايكەس، جاپونيانىڭ ءوزىن-ءوزى قورعاۋ كۇشتەرى وسىنداي جاعداي «ءومىر سۇرۋگە قاۋىپ توندىرەتىن» دەپ تانىلسا، ۇجىمدىق تۇردە ءوزىن-ءوزى قورعاۋ قۇقىعىن پايدالانا الادى.
كەيىن تاكايچي ءوزىنىڭ سوزدەرى جاپونيا بيلىگىنىڭ ۇزاق جىلدىق ۇستانىمىمەن سايكەس كەلەدى دەپ مالىمدەپ، ولاردان باس تارتپايتىنىن ايتتى.
سونداي-اق قىتايدىڭ جاپونياداعى ەلشىسى ۋ جيانحاۋ جۇما كۇنى جاپونيا سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى تاكەحيرو فۋناكوسيمەن كەزدەسىپ، جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى س. تاكايچيدىڭ قىتايعا قاتىستى قاتە مالىمدەمەلەرىنە رەسمي نارازىلىق ءبىلدىردى.