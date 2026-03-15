قىتاي سال اۋرۋى كەزىندە قول قوزعالىسىن قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن مي يمپلانتىن ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ ءدارى- دارمەك قۇرالدارىن قاداعالاۋ باسقارماسى سال اۋرۋىمەن اۋىراتىن ناۋقاستاردىڭ قول قوزعالىسىن قالپىنا كەلتىرۋگە ارنالعان يمپلانتاتسيالاناتىن نەيروينتەرفەيستى تىركەۋدى ماقۇلدادى، دەپ حابارلايدى Xinhua.
قۇرىلعىنى شانحايداعى Neuracle Technology كومپانياسى جاساپ شىعاردى. بۇل - كوممەرتسيالىق ماقساتتا پايدالانۋعا رۇقسات العان الەمدەگى العاشقى ءينۆازيۆتى مەديتسينالىق قۇرىلعى.
NEO جۇيەسى بىرنەشە كومپونەنتتەن تۇرادى. ناۋقاستىڭ ميىنا تيىن ولشەمىندەگى كىشكەنتاي چيپ جانە ەلەكترودتار يمپلانتاتسيالانادى. بۇل ەلەكترودتار ميدىڭ ەلەكترلىك سيگنالدارىن ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە وقيدى. كىرىكتىرىلگەن تاراتقىش بۇل سيگنالداردى پاتسيەنتتىڭ قولىن قوزعالتۋ نيەتىن تانيتىن جانە پنيەۆماتيكالىق قولعاپتى ىسكە قوساتىن دەكودەر باعدارلاماسىنا جىبەرەدى.
بۇل پاتسيەنتتەرگە زاتتاردى الۋ، ولاردى كوتەرۋ نەمەسە سۋ ءىشۋ سياقتى نەگىزگى ارەكەتتەردى ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جيىنتىققا سونداي-اق قۇرىلعىنى ورناتۋعا ارنالعان حيرۋرگيالىق جيناق جانە پاتسيەنتتى باقىلاۋ جانە ەمدەۋگە ارنالعان باعدارلامالار كىرەدى.
NEO جۇلىننىڭ مويىن ومىرتقاسىنىڭ زاقىمدالۋىنا بايلانىستى تەتراپلەگيامەن اۋىراتىن جانە ساۋساقتارىمەن ۇستاۋ قابىلەتىن جوعالتقان 18 جاستان 60 جاسقا دەيىنگى پاتسيەنتتەرگە ارنالعان.
يمپلانتاتسيا ەپيدۋرالدى ادىسپەن جاسالادى - قۇرىلعى ميدىڭ قاتتى قابىعىنىڭ ۇستىندە ورناتىلادى. بۇل ءادىس مي تىندەرىنىڭ زاقىمدانۋ قاۋپىن ازايتا وتىرىپ، سيگنالدىڭ جوعارى ساپاسىن قامتاماسىز ەتەدى. سىمسىز قۋات كوزى جانە دەرەكتەردى جىبەرۋ جۇيەسى قۇرىلعىنى ءبىر وتادان كەيىن ۇزاق ۋاقىت پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. يمپلانتاتسيادان كەيىن شامامەن ءبىر ايدان سوڭ پاتسيەنتتەر جۇيەنى ۇيدە ءوز بەتىنشە پايدالانا الادى.
بۇگىنگى كۇنگە دەيىن بۇل تەحنولوگيا 36 كلينيكالىق پروتسەدۋرادا قولدانىلعان: ءتورت پيلوتتىق سىناق جانە جاقسى كلينيكالىق تاجىريبە ستاندارتتارىنا سايكەس جۇرگىزىلگەن 32 كوپ ورتالىقتى زەرتتەۋ. بارلىق قاتىسۋشىنىڭ ۇستاۋ فۋنكتسياسىنىڭ ءارتۇرلى دارەجەدە جاقسارعانى، ال كەيبىرەۋلەرىندە نەيروندىق بايلانىستىڭ قالپىنا كەلۋى جانە جۇيكە فۋنكتسياسىنىڭ ءىشىنارا ورالۋى بەلگىلەرى بايقالدى.