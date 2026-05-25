قىتاي سۋ تاسقىنى قاۋپىنە بايلانىستى شۇعىل ارەكەت ەتۋ رەجيمىن ەنگىزدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي بيلىگى ءتورت پروۆينسيالىق دەڭگەيدەگى ايماقتا سۋ تاسقىنىنا بايلانىستى ءتورتىنشى دەڭگەيدەگى شۇعىل ارەكەت ەتۋ رەجيمىن ىسكە قوستى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ سۋ شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى جەكسەنبى كۇنى، 24-مامىردا انحوي، حىنان، شانشي پروۆينتسيالارىندا جانە ورتالىققا تىكەلەي باعىناتىن چۇڭچيڭ قالاسىندا سۋ تاسقىنىنا قارسى ءتورتىنشى دەڭگەيلى شۇعىل رەجيم ەنگىزدى. سونىمەن قاتار جياڭشي، حۋبي جانە حۋنان پروۆينسيالارىندا دا ءدال وسىنداي دەڭگەيدەگى الدىن الۋ شارالارى ساقتالدى.
24-27-مامىر ارالىعىندا قىتايدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى كەيبىر ايماقتاردا، سولتۇستىك-باتىس قىتايدىڭ شىعىس بولىگىندە، حۋاڭحى مەن حۋايحى وزەندەرى ارالىعىندا، چاڭجياڭ مەن حۋايحى ارالىعىنداعى وڭىرلەردە، سونداي-اق چاڭجياڭنىڭ وڭتۇستىگىندەگى ايماقتاردىڭ سولتۇستىك جانە باتىس بولىكتەرىندە قاتتى جاۋىن-شاشىن كۇتىلەدى. كەيبىر شاعىن جانە ورتا وزەندەردە سۋ دەڭگەيى تاسقىن تۋرالى ەسكەرتۋ شەگىنەن اسىپ كەتۋى مۇمكىن.
مينيسترلىك جەرگىلىكتى سۋ شارۋاشىلىعى ورگاندارىنا جاۋىن-شاشىن مەن سۋ دەڭگەيىن ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە باقىلاۋدى كۇشەيتۋدى جانە ەرتە ەسكەرتۋ اقپاراتىن دەر كەزىندە تاراتۋدى تاپسىردى.
سونداي-اق سۋ قويمالارىنىڭ قاۋىپسىز جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋگە ەرەكشە كوڭىل ءبولۋ، شاعىن جانە ورتا وزەندەردەگى سۋ تاسقىنىنىڭ الدىن الۋ جانە تاۋلى سەلدەردىڭ قاۋپىن ازايتۋ شارالارىن كۇشەيتۋ قاجەت ەكەنى ايتىلدى.
شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، 23-مامىر كەشىندە قىتايدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى چۇڭچيڭ قالاسىنىڭ يۋنچۋان اۋدانىندا قاتتى نوسەر سالدارىنان 10 نان استام ادام حابار-وشارسىز كەتكەن.
ايتا كەتەلىك قىتايداعى شاحتا اپاتىنان 82 ادام قازا تاپقان ەدى.