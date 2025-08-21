قىتاي سۋ تاسقىنىنا قارسى كۇرەسكە 100 ميلليارد يۋان كولەمىندە قوسىمشا قارجى ءبولدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ حالىق بانكى تابيعي اپاتتاردىڭ سالدارىن جويۋ ءۇشىن قايتا قارجىلاندىرۋ كۆوتاسىن 100 ميلليارد يۋانعا ارتتىردى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قىتايدىڭ حالىق بانكى (ق ح ب) اۋىل شارۋاشىلىعى مەن شاعىن بيزنەسكە ارنالعان قايتا قارجىلاندىرۋ كۆوتاسىن 100 ميلليارد يۋانعا (شامامەن 14,01 ميلليارد ا ق ش دوللارى) دەيىن كوبەيتتى.
ق ح ب سەيسەنبى كۇنى حابارلاعانداي، وسىنداي شەشىم تابيعي اپاتتاردان كەيىنگى سۋ تاسقىنىنا قارسى ءىس- شارالار مەن قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىن قولداۋعا باعىتتالعان.
بۇل شارا قارجى ۇيىمدارىن شارۋاشىلىق جۇرگىزۋشى سۋبەكتىلەرگە، اسىرەسە ميكرو جانە شاعىن كاسىپورىندارعا، جەكە كاسىپكەرلەرگە، اۋىل شارۋاشىلىعى مەن مال شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى كاسىپورىندار مەن فەرمەرلەرگە نەسيە بەرۋ قولداۋىن كۇشەيتۋگە ىنتالاندىرۋ ماقساتىندا قابىلداندى.
اتالعان كومەك تابيعي اپاتتاردان زارداپ شەككەن ايماقتاردى، سونىڭ ىشىندە بەيجىڭ، حەبەي، تسزيلين، شاندۋن جانە گانسۋ پروۆينتسيالارىن قامتيدى.
ەلدىڭ باستى قارجىلىق رەتتەۋشىسى ورتالىق بانكتىڭ ايماقتىق بولىمشەلەرىن جاڭا قايتا قارجىلاندىرۋ كۆوتاسىن تولىق پايدالانۋعا شاقىردى.
سونىمەن قاتار، بانك قارجى ينستيتۋتتارىن سۋ تاسقىنىنا قارسى كۇرەس پەن قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىنا قاجەتتى قارجىلاندىرۋدى قامتاماسىز ەتۋگە، سونداي-اق شارۋاشىلىق سۋبەكتىلەرىنىڭ قىزمەتى مەن ءوندىرىسىن جەدەل قالپىنا كەلتىرۋگە باعىتتاپ وتىر.
جاقىندا عانا قىتايدىڭ قارجى مينيسترلىگى مەن توتەنشە جاعدايلاردى باسقارۋ مينيسترلىگى تابيعي اپاتتاردىڭ سالدارىن جويۋ ءۇشىن ەلدىڭ جەتى وڭىرىنە 170 ميلليون يۋان (شامامەن 23,8 ميلليون ا ق ش دوللارى) كولەمىندە قارجى بولگەن ەدى.
بۇعان دەيىن قىتايدىڭ ىشكى موڭعوليا اۆتونوميالىق اۋدانىندا كەنەتتەن تاۋدان اققان تاسقىن سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 10عا ادامعا جەتكەنى بەلگىلى بولدى.