قىتاي س ءى م: چەحيا پرەزيدەنتىمەن بايلانىستا بولمايمىز
استانا. KAZINFORM - قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى لين جياڭ 12- تامىزدا وتكەن باسپا ءسوز ماسليحاتىندا ەل ۇكىمەتىنىڭ چەحيا پرەزيدەنتى پەتر پاۆەلمەن ەندىگارى بايلانىستا بولمايتىنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى قىتاي س ءى م- ءنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.
بريفينگتە «China Daily» باسىلىمىنىڭ ءتىلشىسى رەسمي وكىلدەن «جۋىردا چەحيا پرەزيدەنتى پاۆەل جاپونياداعى ساپارىن اياقتاعاننان كەيىن ءۇندىستانعا سوعىپ، XIV دالاي- لامامەن كەزدەسكەن. قىتاي تاراپى بۇعان قالاي جاۋاپ قايتارادى؟» دەپ سۇرادى.
- قىتاي تاراپىنىڭ بىرنەشە مارتە نارازىلىق ءبىلدىرىپ، ەسكەرتۋ جاساۋىنا قاراماستان، چەحيا پرەزيدەنتى پەتر پاۆەل العان بەتىنەن قايتپاي، ءۇندىستاندا دالاي-لامامەن كەزدەستى. بۇل - چەحيا ۇكىمەتىنىڭ قىتاي ۇكىمەتىنە بەرگەن ساياسي ۋادەسىنە ورەسكەل قايشى ءارى قىتايدىڭ ەگەمەندىگى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعىنا نۇقسان كەلتىرگەندىك. قىتاي تاراپى بۇعان قاتتى نارازى ەكەنىن جانە باتىل قارسىلىق بىلدىرەتىنىن ايتىپ، چەح تاراپىنا قاتاڭ مالىمدەمە ۇسىندى. پاۆەلدىڭ ارانداتۋشىلىق ارەكەتىنە بايلانىستى، قىتاي تاراپى ونىمەن ەشقانداي بايلانىستا بولماۋعا شەشىم قابىلدادى، - دەدى لين تسزيان.
DW اگەنتتىگىنىڭ جازۋىنشا، 27 -شىلدە كۇنى چەحيا پرەزيدەنتى پەتر پاۆەل جەكە ساپارمەن ءۇندىستانعا بارعان ءارى تيبەتتىڭ ەميگراتسياداعى رۋحاني كوسەمى دالاي-لامامەن جۇزدەسىپ، ونى 90 جاسقا تولۋىمەن قۇتتىقتاعان.